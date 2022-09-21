Türkiye
SON DAKİKA | İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıkmadı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220921/youtube-shorts-icerik-ureticileri-reklam-geliri-almaya-baslayacak-1061457019.html
YouTube Shorts içerik üreticileri reklam geliri almaya başlayacak
YouTube Shorts içerik üreticileri reklam geliri almaya başlayacak
Video paylaşım platformu YouTube, TikTok ile rekabette vites yükselterek Shorts içerik üreticilerine reklam geliri sunma kararı aldı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T11:42+0300
2022-09-21T11:42+0300
yaşam
youtube
tiktok
reklam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061202982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe6854387799653eecbc107c68856e63.jpg
Teknoloji devi Google bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, Shorts içerik üreticilerinin reklam geliri üzerinden kazanç sağlama imkanı sunacak.Reuters'ın haberine göre YouTube, 2023'ün başlarında kısa videoların paylaşıldığı Shorts'n içerik üreticilerinin de reklam gelirinden pay almaya başlayacağını duyurdu.Daha önce kısa video paylaşım platformları Vine ve TikTok'ta benzeri bir uygulamaya başvurulmamıştı.YouTube, gelir paylaşımı programıyla 90 gün içinde Shorts'ta 10 milyon izlenme alan içerik üreticilerine gelir sağlama başvurusu hakkı verecek.İçerik üreticilerine ayrılan pay yüzde 45Bununla birlikte Shorts'ta paylaşılan içeriklerde de diğer video paylaşımları gibi reklamların çıkması bekleniyor. Platform, içerik üreticilerine reklam gelirinden yüzde 45'lik bir pay vermeyi planlıyor.YouTube'un söz konusu hamlesi, TikTok ile arasındaki rekabette önemli bir adım olarak öne çıkıyor.Geçen yıl YouTube'dan en fazla gelir kazanan 'Mr. Beast' takma adlı Jimmy Donaldson, 54 milyon dolar net kazanç elde ederken, TikTok kanalında sadece 15 bin dolar kazanabilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220902/italyan-siyasetinde-tiktok-akini-berlusconi-85-yasinda-siftah-yapti-1060734862.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061202982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39077c760490bdd7e7bc58af8dc4d601.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
youtube, tiktok, reklam
youtube, tiktok, reklam

YouTube Shorts içerik üreticileri reklam geliri almaya başlayacak

11:42 21.09.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковYouTube
YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone olTelegram
Video paylaşım platformu YouTube, TikTok ile rekabette vites yükselterek Shorts içerik üreticilerine reklam geliri sunma kararı aldı.
Teknoloji devi Google bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, Shorts içerik üreticilerinin reklam geliri üzerinden kazanç sağlama imkanı sunacak.
Reuters'ın haberine göre YouTube, 2023'ün başlarında kısa videoların paylaşıldığı Shorts'n içerik üreticilerinin de reklam gelirinden pay almaya başlayacağını duyurdu.
Daha önce kısa video paylaşım platformları Vine ve TikTok'ta benzeri bir uygulamaya başvurulmamıştı.
YouTube, gelir paylaşımı programıyla 90 gün içinde Shorts'ta 10 milyon izlenme alan içerik üreticilerine gelir sağlama başvurusu hakkı verecek.

İçerik üreticilerine ayrılan pay yüzde 45

Bununla birlikte Shorts'ta paylaşılan içeriklerde de diğer video paylaşımları gibi reklamların çıkması bekleniyor. Platform, içerik üreticilerine reklam gelirinden yüzde 45'lik bir pay vermeyi planlıyor.
YouTube'un söz konusu hamlesi, TikTok ile arasındaki rekabette önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
Geçen yıl YouTube'dan en fazla gelir kazanan 'Mr. Beast' takma adlı Jimmy Donaldson, 54 milyon dolar net kazanç elde ederken, TikTok kanalında sadece 15 bin dolar kazanabilmişti.
Silvio Berlusconi, Forza Italia lideri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
DÜNYA
İtalyan siyasetinde TikTok akını: Berlusconi 85 yaşında siftah yaptı
2 Eylül, 18:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала