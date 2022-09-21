https://sputniknews.com.tr/20220921/youtube-shorts-icerik-ureticileri-reklam-geliri-almaya-baslayacak-1061457019.html

YouTube Shorts içerik üreticileri reklam geliri almaya başlayacak

YouTube Shorts içerik üreticileri reklam geliri almaya başlayacak

Video paylaşım platformu YouTube, TikTok ile rekabette vites yükselterek Shorts içerik üreticilerine reklam geliri sunma kararı aldı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T11:42+0300

2022-09-21T11:42+0300

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yaşam

youtube

tiktok

reklam

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Teknoloji devi Google bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, Shorts içerik üreticilerinin reklam geliri üzerinden kazanç sağlama imkanı sunacak.Reuters'ın haberine göre YouTube, 2023'ün başlarında kısa videoların paylaşıldığı Shorts'n içerik üreticilerinin de reklam gelirinden pay almaya başlayacağını duyurdu.Daha önce kısa video paylaşım platformları Vine ve TikTok'ta benzeri bir uygulamaya başvurulmamıştı.YouTube, gelir paylaşımı programıyla 90 gün içinde Shorts'ta 10 milyon izlenme alan içerik üreticilerine gelir sağlama başvurusu hakkı verecek.İçerik üreticilerine ayrılan pay yüzde 45Bununla birlikte Shorts'ta paylaşılan içeriklerde de diğer video paylaşımları gibi reklamların çıkması bekleniyor. Platform, içerik üreticilerine reklam gelirinden yüzde 45'lik bir pay vermeyi planlıyor.YouTube'un söz konusu hamlesi, TikTok ile arasındaki rekabette önemli bir adım olarak öne çıkıyor.Geçen yıl YouTube'dan en fazla gelir kazanan 'Mr. Beast' takma adlı Jimmy Donaldson, 54 milyon dolar net kazanç elde ederken, TikTok kanalında sadece 15 bin dolar kazanabilmişti.

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