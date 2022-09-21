https://sputniknews.com.tr/20220921/urdun-krali-filistin-israil-cekismesinin-barisa-kavusmasi-hl-zor-1061446388.html

Ürdün Kralı: Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hâlâ zor

Ürdün Kralı: Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hâlâ zor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail çekişmesinde barışın hâlâ zor olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda iki devletli... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T00:45+0300

2022-09-21T00:45+0300

2022-09-21T00:45+0300

dünya

ürdün

israil

birleşmiş milletler (bm)

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Kral 2.Abdullah, New York'taki BM 77. Genel Kurulu'na hitabında, "Filistin meselesinde ilerleme kaydetmenin yolunun BM kararları doğrultusunda iki devletli çözümden geçtiğini" vurguladı.İki devletli çözümün gerçekleşmesi için tüm halkların yöneticilerine baskı kurmaları gerektiğini dile getiren Kral 2.Abdullah, "Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hâlâ zor. Bu tarihi trajediyi sonlandıracak çözüm için bugüne kadar yaşanan savaşlar ve diplomatik çabalar sonuç vermedi." dedi.Filistin meselesinde uzun yıllar önce barış sağlanmış olsaydı bölgenin, mevcut halinden çok daha farklı olabileceğine dikkati çeken Ürdün Kralı, "Aşırılık yanlılarına, işgalin zulmünü kullanma fırsatının verilmediğini hiç düşündük mü? Bu durumda kaç tane genç nesil barış ve kalkınma ortamında büyümüş olurdu?" diye konuştu.Haziran 1967 toprakları üzerinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören BM kararları doğrultusunda iki devletli çözümü hatırlatan Kral 2. Abdullah, Kudüs'teki son gelişmelere ilişkin ise şunları kaydetti:"Halihazırda Kudüs kentinin geleceği ciddi bir endişe kaynağı olmuştur. Kudüs, dünyada milyarlarca mensubu olan semavi dinlerin kutsal gördüğü bir kenttir. Kudüs kentinin hukuksal ve tarihi konumunun baltalanması, dini bölünmelere ve uluslararası düzeyde gerginliklere neden olur. Bu nedenle de kutsal şehirde bölünme ve nefrete yer yoktur."Ürdün'ün, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallar üzerindeki vesayeti dolayısıyla, kentteki hukuksal ve tarihi konumunu korumaya bağlı kaldığının altını çizen 2. Abdullah, "Bir Müslüman lider olarak şunu söylememe müsaade edin: Kudüs başta olmak üzere bölgemizdeki Hristiyanların haklarını ve tarihi kimliklerini savunmaya bağlı kalacağız." ifadelerini kullandı.Halihazırda Kudüs'teki Hristiyanların ve kiliselerin tehdit altında olduğunu söyleyen Ürdün Kralı, bunun kabul edilemez olduğunu ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de Hristiyanların bölgenin bir parçası olarak kalması gerektiğini ifade etti.

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