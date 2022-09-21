https://sputniknews.com.tr/20220921/trump-baskan-olsaydim-ukraynadaki-catisma-olmazdi-ama-simdi-3-dunya-savasi-olabilir-1061482839.html
Trump: Başkan olsaydım, Ukrayna'daki çatışma olmazdı ama şimdi 3. dünya savaşı olabilir
Trump: Başkan olsaydım, Ukrayna'daki çatışma olmazdı ama şimdi 3. dünya savaşı olabilir
Rusya lideri Putin'in 'kısmi seferberlik' kararını değerlendiren eski ABD Başkanı Trump, "Ukrayna çatışması asla olmamalıydı ve ben başkan olsaydım olmazdı... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T20:26+0300
2022-09-21T20:26+0300
2022-09-21T20:30+0300
ukrayna krizi
donald trump
vladimir putin
seferberlik
ukrayna
ukrayna krizi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Rusya lideri Putin, Rusya halkına, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söylemişti.Putin, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır. Askeri göreve çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek" demişti.
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donald trump, vladimir putin, seferberlik, ukrayna, ukrayna krizi
donald trump, vladimir putin, seferberlik, ukrayna, ukrayna krizi
Trump: Başkan olsaydım, Ukrayna'daki çatışma olmazdı ama şimdi 3. dünya savaşı olabilir
20:26 21.09.2022 (güncellendi: 20:30 21.09.2022) Abone ol
Rusya lideri Putin'in 'kısmi seferberlik' kararını değerlendiren eski ABD Başkanı Trump, "Ukrayna çatışması asla olmamalıydı ve ben başkan olsaydım olmazdı. Ancak bir süredir çok net olarak belirttiğim gibi, bu artık 3. Dünya Savaşı olabilir" dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin şimdi 'Bu bir blöf değil' diyerek Nükleer Silahları kullanmakla tehdit ediyor. Ukrayna çatışması asla olmamalıydı ve ben başkan olsaydım olmazdı. Ancak bir süredir çok net olarak belirttiğim gibi, bu artık 3. Dünya Savaşı olabilir.”
Rusya lideri Putin, Rusya halkına, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söylemişti.
Putin, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır. Askeri göreve çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek" demişti.