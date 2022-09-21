https://sputniknews.com.tr/20220921/trump-baskan-olsaydim-ukraynadaki-catisma-olmazdi-ama-simdi-3-dunya-savasi-olabilir-1061482839.html

Trump: Başkan olsaydım, Ukrayna'daki çatışma olmazdı ama şimdi 3. dünya savaşı olabilir

Trump: Başkan olsaydım, Ukrayna'daki çatışma olmazdı ama şimdi 3. dünya savaşı olabilir

Rusya lideri Putin'in 'kısmi seferberlik' kararını değerlendiren eski ABD Başkanı Trump, "Ukrayna çatışması asla olmamalıydı ve ben başkan olsaydım olmazdı... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T20:26+0300

2022-09-21T20:26+0300

2022-09-21T20:30+0300

ukrayna krizi

donald trump

vladimir putin

seferberlik

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690098_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a41ec707f66f78b8c2544d8ff2ad5564.jpg

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Rusya lideri Putin, Rusya halkına, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söylemişti.Putin, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır. Askeri göreve çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek" demişti.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, vladimir putin, seferberlik, ukrayna, ukrayna krizi