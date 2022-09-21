https://sputniknews.com.tr/20220921/troya-muzesinde-3d-mapping-gosterimi-yapildi-1061456127.html

Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı

Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde '3D Mapping' gösterimi... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T11:11+0300

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yaşam

troya

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çanakkale

festival

kültür ve turizm bakanlığı

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Troya Müzesi bahçesinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirilen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık gösterim katılımcılara sunuldu.Görüntülerde, Troya Savaşı özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle anlatıldı.Etkinlik kapsamında ayrıca Troya Müzesi ücretsiz gezildi.Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin festival kapsamında düzenlendiğini söyledi.Çanakkale'nin festivalde birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Gölcük, "Troya Müzesi'nin bahçesinde zeytin ağaçlarının altında tamamen açık havada müze binasına yansıtılan bir gösterim olacak. Toplam 17 dakika sürecek gösterimde Troya efsanesini özel olarak hazırlanan 3D Mapping yöntemi ile hep birlikte izleme fırsatı bulacağız. Bu gösterim ayrıca 22 Eylül akşamı Troya Antik Kenti'ndeki 'Troya Patara' gösterimi sonrası yine gerçekleştirilecek. Yine aynı gece katılımcılar müzemizi gezme fırsatı bulacaklar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220907/turkiyedeki-muze-sayisi-519a-yukseldi-1060913003.html

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