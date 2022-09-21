Türkiye
SON DAKİKA | Rusya'da kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine sıçradı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220921/troya-muzesinde-3d-mapping-gosterimi-yapildi-1061456127.html
Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı
Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde '3D Mapping' gösterimi... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T11:11+0300
2022-09-21T11:11+0300
yaşam
troya
müze
çanakkale
festival
kültür ve turizm bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061455906_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_ae044f3b21fe54d9ba06b71b7e3f67ec.jpg
Troya Müzesi bahçesinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirilen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık gösterim katılımcılara sunuldu.Görüntülerde, Troya Savaşı özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle anlatıldı.Etkinlik kapsamında ayrıca Troya Müzesi ücretsiz gezildi.Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin festival kapsamında düzenlendiğini söyledi.Çanakkale'nin festivalde birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Gölcük, "Troya Müzesi'nin bahçesinde zeytin ağaçlarının altında tamamen açık havada müze binasına yansıtılan bir gösterim olacak. Toplam 17 dakika sürecek gösterimde Troya efsanesini özel olarak hazırlanan 3D Mapping yöntemi ile hep birlikte izleme fırsatı bulacağız. Bu gösterim ayrıca 22 Eylül akşamı Troya Antik Kenti'ndeki 'Troya Patara' gösterimi sonrası yine gerçekleştirilecek. Yine aynı gece katılımcılar müzemizi gezme fırsatı bulacaklar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220907/turkiyedeki-muze-sayisi-519a-yukseldi-1060913003.html
troya
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061455906_211:0:1163:714_1920x0_80_0_0_c7b25169e955510b2c44696328d07551.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
troya, müze, çanakkale, festival, kültür ve turizm bakanlığı
troya, müze, çanakkale, festival, kültür ve turizm bakanlığı

Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı

11:11 21.09.2022
© AATroya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı
Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı.
Troya Müzesi bahçesinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirilen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık gösterim katılımcılara sunuldu.

Görüntülerde, Troya Savaşı özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle anlatıldı.
Etkinlik kapsamında ayrıca Troya Müzesi ücretsiz gezildi.
Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin festival kapsamında düzenlendiğini söyledi.
Çanakkale'nin festivalde birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Gölcük, "Troya Müzesi'nin bahçesinde zeytin ağaçlarının altında tamamen açık havada müze binasına yansıtılan bir gösterim olacak. Toplam 17 dakika sürecek gösterimde Troya efsanesini özel olarak hazırlanan 3D Mapping yöntemi ile hep birlikte izleme fırsatı bulacağız. Bu gösterim ayrıca 22 Eylül akşamı Troya Antik Kenti'ndeki 'Troya Patara' gösterimi sonrası yine gerçekleştirilecek. Yine aynı gece katılımcılar müzemizi gezme fırsatı bulacaklar" dedi.
Türkiye'de müze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
YAŞAM
Türkiye'deki müze sayısı 519'a yükseldi
7 Eylül, 14:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала