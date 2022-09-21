https://sputniknews.com.tr/20220921/tost-yeme-yarismasinda-altin-kazanamadi-is-yeri-sahibinin-telefonunu-caldi-1061455308.html

'Tost yeme' yarışmasında altın kazanamadı, iş yeri sahibinin telefonunu çaldı

'Tost yeme' yarışmasında altın kazanamadı, iş yeri sahibinin telefonunu çaldı

Bursa'da bir kafedeki '15 tost yiyene çeyrek altın' yarışmasına katılan Erol Ö., tostların tamamını yiyemedi. Yediklerinin parasını ödemek için kasaya yönelen... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T10:56+0300

2022-09-21T10:56+0300

2022-09-21T10:56+0300

yaşam

türkiye

bursa

tost

çeyrek altın

yarışma

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen ''15 tost yiyene çeyrek altın'' yarışmasına katılan Erol Ö., 15 tostu yiyemeyince çeyrek altın kazanma hakkını kaybetti.Yediği tostların parasını ödemek üzere kasaya geçen şüpheli, iş yeri sahibi dışarı çıktığı sırada, şarja takılı 10 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp, pantolonunun içine sakladı.18 Eylül'de meydana gelen olayda Erol Ö., yediği tostların parasını ödeyerek iş yerinden ayrıldı.Cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Yaşar Korkmaz ise, peşinden koşup Erol Ö.'yü yakaladı.Şüphelinin ceplerini arayan Korkmaz, telefonu bulamayınca iş yerine dönüp güvenlik kameralarını izledi.Kayıtlarda Erol Ö.'nün telefonu kasık bölgesine koyduğunu gören Korkmaz, polise bildirdi. Erol Ö., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin, üzerinden çıkmayan telefonu kaçarken ne yaptığını araştırıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220920/meksikada-yemek-yeme-yarismasina-katilan-bir-kisi-bogularak-hayatini-kaybetti--1061396862.html

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türkiye, bursa, tost, çeyrek altın, yarışma