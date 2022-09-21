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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/stoltenberg-nato-ukraynaya-sevkiyatlar-nedeniyle-tukenen-silah-stoklarinin-ikmalini-gorusuyor-1061482605.html
Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya sevkiyatlar nedeniyle tükenen silah stoklarının ikmalini görüşüyor
Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya sevkiyatlar nedeniyle tükenen silah stoklarının ikmalini görüşüyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya eşi görülmemiş sevkiyatlar nedeniyle küçülen silah ve mühimmat stoklarının ikmali için ittifakın savunma... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T20:03+0300
2022-09-21T20:03+0300
ukrayna krizi
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna
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Stoltenberg, “NATO, üye ülkeler, üretime ivme kazandırmak, silah ve mühimmat teslimatlarını artırmak için savunma sanayii ile yakın temas halindeyiz. Çünkü NATO topraklarının tamamının caydırıcılığını ve savunmasını sağlamak ve ayrıca Ukrayna’ya desteğimizi sürdürme fırsatına sahip olmamız için depolarımızı yenilememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna’ya eşi benzeri görülmemiş destek sağladığını, bu yüzden stoklarının küçüldüğünü anlatan Stoltenberg, bu konuyu üye ülkeler ve savunma sanayisi temsilcileriyle görüşmeye devam ettiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/rusya-ve-belarus-guvenlik-konseyi-yoneticileri-guvenlik-istisareleri-icin-bir-araya-geldi--1061457767.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna

Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya sevkiyatlar nedeniyle tükenen silah stoklarının ikmalini görüşüyor

20:03 21.09.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya eşi görülmemiş sevkiyatlar nedeniyle küçülen silah ve mühimmat stoklarının ikmali için ittifakın savunma işletmeleriyle üretimin hızlandırılmasını görüştüğünü belirtti.
Stoltenberg, “NATO, üye ülkeler, üretime ivme kazandırmak, silah ve mühimmat teslimatlarını artırmak için savunma sanayii ile yakın temas halindeyiz. Çünkü NATO topraklarının tamamının caydırıcılığını ve savunmasını sağlamak ve ayrıca Ukrayna’ya desteğimizi sürdürme fırsatına sahip olmamız için depolarımızı yenilememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.
Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna’ya eşi benzeri görülmemiş destek sağladığını, bu yüzden stoklarının küçüldüğünü anlatan Stoltenberg, bu konuyu üye ülkeler ve savunma sanayisi temsilcileriyle görüşmeye devam ettiğini bildirdi.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
Ukrayna krizi
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