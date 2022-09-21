https://sputniknews.com.tr/20220921/stoltenberg-nato-ukraynaya-sevkiyatlar-nedeniyle-tukenen-silah-stoklarinin-ikmalini-gorusuyor-1061482605.html

Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya sevkiyatlar nedeniyle tükenen silah stoklarının ikmalini görüşüyor

Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya sevkiyatlar nedeniyle tükenen silah stoklarının ikmalini görüşüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya eşi görülmemiş sevkiyatlar nedeniyle küçülen silah ve mühimmat stoklarının ikmali için ittifakın savunma... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T20:03+0300

2022-09-21T20:03+0300

2022-09-21T20:03+0300

ukrayna krizi

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058323993_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1e4893b1bb77ee1a46fc808e94e4bc49.jpg

Stoltenberg, “NATO, üye ülkeler, üretime ivme kazandırmak, silah ve mühimmat teslimatlarını artırmak için savunma sanayii ile yakın temas halindeyiz. Çünkü NATO topraklarının tamamının caydırıcılığını ve savunmasını sağlamak ve ayrıca Ukrayna’ya desteğimizi sürdürme fırsatına sahip olmamız için depolarımızı yenilememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna’ya eşi benzeri görülmemiş destek sağladığını, bu yüzden stoklarının küçüldüğünü anlatan Stoltenberg, bu konuyu üye ülkeler ve savunma sanayisi temsilcileriyle görüşmeye devam ettiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220921/rusya-ve-belarus-guvenlik-konseyi-yoneticileri-guvenlik-istisareleri-icin-bir-araya-geldi--1061457767.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna