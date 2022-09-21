https://sputniknews.com.tr/20220921/stoltenberg-nato-ukraynaya-sevkiyatlar-nedeniyle-tukenen-silah-stoklarinin-ikmalini-gorusuyor-1061482605.html
Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya sevkiyatlar nedeniyle tükenen silah stoklarının ikmalini görüşüyor
Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya sevkiyatlar nedeniyle tükenen silah stoklarının ikmalini görüşüyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya eşi görülmemiş sevkiyatlar nedeniyle küçülen silah ve mühimmat stoklarının ikmali için ittifakın savunma... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T20:03+0300
2022-09-21T20:03+0300
2022-09-21T20:03+0300
ukrayna krizi
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058323993_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1e4893b1bb77ee1a46fc808e94e4bc49.jpg
Stoltenberg, “NATO, üye ülkeler, üretime ivme kazandırmak, silah ve mühimmat teslimatlarını artırmak için savunma sanayii ile yakın temas halindeyiz. Çünkü NATO topraklarının tamamının caydırıcılığını ve savunmasını sağlamak ve ayrıca Ukrayna’ya desteğimizi sürdürme fırsatına sahip olmamız için depolarımızı yenilememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna’ya eşi benzeri görülmemiş destek sağladığını, bu yüzden stoklarının küçüldüğünü anlatan Stoltenberg, bu konuyu üye ülkeler ve savunma sanayisi temsilcileriyle görüşmeye devam ettiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/rusya-ve-belarus-guvenlik-konseyi-yoneticileri-guvenlik-istisareleri-icin-bir-araya-geldi--1061457767.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058323993_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_a93b46ef3650e939ce511246761c60f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna
Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya sevkiyatlar nedeniyle tükenen silah stoklarının ikmalini görüşüyor
Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya eşi görülmemiş sevkiyatlar nedeniyle küçülen silah ve mühimmat stoklarının ikmali için ittifakın savunma işletmeleriyle üretimin hızlandırılmasını görüştüğünü belirtti.
Stoltenberg, “NATO, üye ülkeler, üretime ivme kazandırmak, silah ve mühimmat teslimatlarını artırmak için savunma sanayii ile yakın temas halindeyiz. Çünkü NATO topraklarının tamamının caydırıcılığını ve savunmasını sağlamak ve ayrıca Ukrayna’ya desteğimizi sürdürme fırsatına sahip olmamız için depolarımızı yenilememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.
Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna’ya eşi benzeri görülmemiş destek sağladığını, bu yüzden stoklarının küçüldüğünü anlatan Stoltenberg, bu konuyu üye ülkeler ve savunma sanayisi temsilcileriyle görüşmeye devam ettiğini bildirdi.