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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum. Şimdi soru, sınırların nerede olduğu ve bir... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T08:25+0300
2022-09-21T08:25+0300
dünya
sırbistan
kosova
aleksandr vucic
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Radyo Televizyonu'na (RTS) açıklamada bulundu.Vucic, "Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum. Şimdi soru, sınırların nerede olduğu ve bir süre sonra, belki de bir veya iki ay içinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim elimizde. Rusya ve Çin'in Batı ile arasındaki ilişkilerin daha da karmaşık hale gelmesini bekliyorum" diye konuştu.Vucic, ülkesi için önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde önemli kararlar alacağını ve bu kararları gelecek hafta vatandaşları ile paylaşacağını ifade etti.New York'taki ikili temasları kapsamında önemli görüşmeler yaptığına dikkati çeken Vucic, bir ülkenin daha Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını geri çekmeye karar verdiğini söylerken bu ülkeyle ilgili bir bilgi vermedi.Vucic, geçtiğimiz aylarda da 7 ülkenin Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımalarını iptal ettiğini iddia etmişti.​​​​​​​Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.​​​​
https://sputniknews.com.tr/20220826/kosovanin-kuzeyinde-sirplarin-cogunlukta-oldugu-bolgelerde-kosova-polisinin-varligi-artirildi----1060433323.html
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sırbistan, kosova, aleksandr vucic
sırbistan, kosova, aleksandr vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum

08:25 21.09.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum. Şimdi soru, sınırların nerede olduğu ve bir süre sonra, belki de bir veya iki ay içinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Radyo Televizyonu'na (RTS) açıklamada bulundu.
Vucic, "Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum. Şimdi soru, sınırların nerede olduğu ve bir süre sonra, belki de bir veya iki ay içinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim elimizde. Rusya ve Çin'in Batı ile arasındaki ilişkilerin daha da karmaşık hale gelmesini bekliyorum" diye konuştu.
Vucic, ülkesi için önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde önemli kararlar alacağını ve bu kararları gelecek hafta vatandaşları ile paylaşacağını ifade etti.
New York'taki ikili temasları kapsamında önemli görüşmeler yaptığına dikkati çeken Vucic, bir ülkenin daha Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını geri çekmeye karar verdiğini söylerken bu ülkeyle ilgili bir bilgi vermedi.
Vucic, geçtiğimiz aylarda da 7 ülkenin Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımalarını iptal ettiğini iddia etmişti.
​​​​​​​Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.​​​​
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