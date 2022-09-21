https://sputniknews.com.tr/20220921/rusyadaki-heineken-fabrikasinda-coca-colanin-bir-ikame-urunu-daha-uretilecek-1061446985.html
Rusya’daki Heineken fabrikasında Coca-Cola’nın bir ‘ikame ürünü’ daha üretilecek
Rusya’daki Heineken fabrikasında Coca-Cola’nın bir ‘ikame ürünü’ daha üretilecek
Rusya’daki Heineken fabrikasında Coca-Cola’nın bir ‘ikame ürünün’ daha üretileceği bildirildi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T01:01+0300
2022-09-21T01:01+0300
2022-09-21T01:04+0300
dünya
rusya
kommersant
heineken
kola
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Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Heineken fabrikası kola, limon ve portakal tatlı alkolsüz içecek üretimine başlayacak.Habere göre Heineken'in Rus iştiraki, yaz aylarında meşrubat üretimi için gerekli belgeleri tescil etti.URA.ru ajansının bildirdiği üzere yeni ürünler, ‘Royal Cola Original’, ‘Royal Cola Zero’, ‘Tony Lemony Orange’ ve ‘Tony Lemony Lemon’ adlarıyla piyasaya sürülecek.
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rusya, kommersant, heineken, kola
rusya, kommersant, heineken, kola
Rusya’daki Heineken fabrikasında Coca-Cola’nın bir ‘ikame ürünü’ daha üretilecek
01:01 21.09.2022 (güncellendi: 01:04 21.09.2022) Abone ol
Rusya’daki Heineken fabrikasında Coca-Cola’nın bir ‘ikame ürünün’ daha üretileceği bildirildi.
Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Heineken fabrikası kola, limon ve portakal tatlı alkolsüz içecek üretimine başlayacak.
Habere göre Heineken'in Rus iştiraki, yaz aylarında meşrubat üretimi için gerekli belgeleri tescil etti.
URA.ru ajansının bildirdiği üzere yeni ürünler, ‘Royal Cola Original’, ‘Royal Cola Zero’, ‘Tony Lemony Orange’ ve ‘Tony Lemony Lemon’ adlarıyla piyasaya sürülecek.