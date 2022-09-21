CANLI | Şoygu: Stratejik tatbikatlarda edinilen deneyimi pratikte kullanmanın zamanı geldi

Nikolayevsk’teki iki yerleşim yeri Herson’a bağlandı

Ukrayna’da Nikolayevsk bölgesinin Rus güçlerinin denetiminde olan kesimlerinin bir kararname ile Herson bölgesine bağlandığı belirtildi. Herson İdaresi başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Nikolayev bölgesinde yer alan Aleksadrovka köyü ile Snegirevka kentinin yöneticilerinin kendilerine başvurarak Herson bölgesinin parçası olarak kabul edilmeyi istediklerini kaydetti.

Stremousov, söz konusu yerleşim yerlerinin Herson’un idari birimleri haline geleceklerini ve burada yaşayan insanların da Herson’da düzenlenecek referandumda oy kullanacaklarını söyledi. Yerel halka, Rusya’ya bağlanmak isteyip istemedikleri sorusunun yöneltileceği referandum Herson’da 23-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Herson’la beraber Zaporojye bölgesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde de aynı dönemde Rusya’ya bağlanma referandumları gerçekleştirilecek.