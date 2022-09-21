CANLI | Şoygu: Stratejik tatbikatlarda edinilen deneyimi pratikte kullanmanın zamanı geldi

Ukrayna operasyonunu sürdüren Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrası yaşanan gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Avrupa'dan tepkiler yükseldi, doğalgaz fiyatı yüzde 9 arttı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, “Her sene stratejik tatbikatlarda edinilen deneyimi pratikte kullanmanın zamanı geldi” dedi. Ukrayna’da Nikolayevsk bölgesindeki iki yerleşim yeri, Rusya kontrolüne geçen Herson'a bağlanma kararı aldı.
13:00 21.09.2022
Şoygu: Stratejik tatbikatlarda edinilen deneyimi pratikte kullanmanın zamanı geldi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyon nedeniyle ilan edilen kısmi seferberliğe ilişkin talimatı imzaladığını kaydetti. Seferberlik ile silah altına alınacakların konuşlanacakları üssün ve seferberlik için oluşturulan askeri komiserliğin çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Şoygu, “Her sene stratejik tatbikatlarda edinilen deneyimi pratikte kullanmanın zamanı geldi” diye ekledi.
İmzaladığı talimatla kısmi seferberliği uygulamaya koyma emri veren Şoygu, tüm bölgelerin kısmi seferberlik kapsamındaki görevlerinin belirlendiğini, Genelkurmay Başkanlığı'nın seferberlik faaliyetlerini yürütme prosedürüne ilişkin emirlerinin birliklere ve kuvvetlere iletildiğini söyledi.
Son 3 haftada 7 binden fazla Ukrayna askerinin ve 970'den fazla askeri teçhizatın imha edildiğini belirten Şoygu, Rusya ordusunun özel askeri harekata tüm hedeflere ulaşana dek sürdüreceğinin altını çizdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarını özgürleştirmeye devam ettiğini ve Nikolayev-Krivoy Rog yönünde Ukrayna ordusunun tüm taarruz girişimlerinin bastırıldığını anlatan Şoygu, Donbass'taki Rus birliklerinin ateş imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesi için İzyum-Balakleya grubunun bu bölgeye intikal ettirildiğini söyledi.
12:39 21.09.2022
12:22 21.09.2022
Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 9 arttı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından sonra Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 9'luk artış kaydedildi.
Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre yüzde 98 artışla birlikte Avrupa'da doğalgaz fiyatları 2200 dolara yaklaştı.
12:16 21.09.2022
Nikolayevsk’teki iki yerleşim yeri Herson’a bağlandı
Ukrayna’da Nikolayevsk bölgesinin Rus güçlerinin denetiminde olan kesimlerinin bir kararname ile Herson bölgesine bağlandığı belirtildi. Herson İdaresi başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Nikolayev bölgesinde yer alan Aleksadrovka köyü ile Snegirevka kentinin yöneticilerinin kendilerine başvurarak Herson bölgesinin parçası olarak kabul edilmeyi istediklerini kaydetti.
Stremousov, söz konusu yerleşim yerlerinin Herson’un idari birimleri haline geleceklerini ve burada yaşayan insanların da Herson’da düzenlenecek referandumda oy kullanacaklarını söyledi. Yerel halka, Rusya’ya bağlanmak isteyip istemedikleri sorusunun yöneltileceği referandum Herson’da 23-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Herson’la beraber Zaporojye bölgesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde de aynı dönemde Rusya’ya bağlanma referandumları gerçekleştirilecek.
12:10 21.09.2022
Kısmi seferberlik kararına Avrupa'dan ilk tepkiler
İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Bu ciddiye almamız gereken bir durum. Putin'in seferberlik ilanı tehlikeli bir tırmanış" dedi.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck "Rusya'nın kısmi askeri seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme. Bir sonraki adımda neler yapacağımız konusunda hükümet danışma halinde" dedi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Rusya'nın kısmı askeri seferberlik ilanı paniğin işareti" dedi.
12:04 21.09.2022
Rusya ve Belarus Güvenlik Konseyi yöneticileri güvenlik istişareleri için bir araya geldi
Rusya ve Belarus Güvenlik Konseyi yöneticilerinin, Moskova’da güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştirdikleri belirtildi. Söz konusu görüşmeye, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Raşid Nurgaliyev ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Neverovski’nin katıldığı kaydedildi. Moskova’daki görüşmelerin içeriğine ilişkin detay verilmese de güvenlik istişareleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon nedeniyle kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurmasını izliyor. Rusya ile Belarus, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeleri. Söz konusu anlaşmada, ‘üyelerden birine karşı saldırganlık gerçekleştirilmesi halinde, geri kalan üyelerin bunu, üye ülkelerin hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak kabul edeceğine’ ilişkin bir madde yer alıyor.