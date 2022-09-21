https://sputniknews.com.tr/20220921/rus-gucleri-herson-bolgesinde-teror-saldirisini-onledi-1061451853.html
'Rus güçleri, Herson Bölgesi'nde terör saldırısını önledi'
'Rus güçleri, Herson Bölgesi'nde terör saldırısını önledi'
Rus güçlerinin, dün Rusya'ya katılım referandumu yapılacağının açıklandığı Herson Bölgesi'nde terör saldırıları için hazırlanan el yapımı patlayıcılar tespit... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T08:45+0300
2022-09-21T08:45+0300
2022-09-21T08:45+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Sputnik'e konuşan güvenlik birimlerinden bir kaynak, Ukrayna ordusunun Rus askerlerine ateş açtığı Herson Bölgesi'nin Golopristanskiy yerleşimindeki adreslerde yapılan inceleme sırasında el yapımı patlayıcılar tespit edildiğini ve infilak ettirilerek etkisiz hale getirildiğini anlattı.Kaynak, iki evde patlayıcıların infilak ettirildiği anların görüntülerini ve gözcüler arasında yapılan ve Rus askeri konvoyların vurulması için bilgi ilettiklerini doğrulayan yazışmaların çıktılarını da paylaştı.'Melitopol'de terörle mücadele tatbikatı başladı'Rusya'ya katılım referandumu yapılacağının açıklandığı bir diğer bölge olan Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Melitopol kentinde terörle mücadele tatbikatının başladığını açıkladı.Tatbikatta kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin pekiştirilmesine ve koordinasyonuna yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Rogov, tatbikatın amacının kolluk kuvvetlerinin etkileşimi kapsamında toplumsal güvenliğin sağlanması olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/herson-bolgesi-yonetimi-rusyaya-baglanmak-icin-referandum-duzenleme-karari-aldi-1061417053.html
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herson, ukrayna, rusya, terör saldırısı
herson, ukrayna, rusya, terör saldırısı
'Rus güçleri, Herson Bölgesi'nde terör saldırısını önledi'
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Rus güçlerinin, dün Rusya'ya katılım referandumu yapılacağının açıklandığı Herson Bölgesi'nde terör saldırıları için hazırlanan el yapımı patlayıcılar tespit ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Sputnik'e konuşan güvenlik birimlerinden bir kaynak, Ukrayna ordusunun Rus askerlerine ateş açtığı Herson Bölgesi'nin Golopristanskiy yerleşimindeki adreslerde yapılan inceleme sırasında el yapımı patlayıcılar tespit edildiğini ve infilak ettirilerek etkisiz hale getirildiğini anlattı.
Kaynak, iki evde patlayıcıların infilak ettirildiği anların görüntülerini ve gözcüler arasında yapılan ve Rus askeri konvoyların vurulması için bilgi ilettiklerini doğrulayan yazışmaların çıktılarını da paylaştı.
'Melitopol'de terörle mücadele tatbikatı başladı'
Rusya'ya katılım referandumu yapılacağının açıklandığı bir diğer bölge olan Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Melitopol kentinde terörle mücadele tatbikatının başladığını açıkladı.
Tatbikatta kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin pekiştirilmesine ve koordinasyonuna yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Rogov, tatbikatın amacının kolluk kuvvetlerinin etkileşimi kapsamında toplumsal güvenliğin sağlanması olduğunu kaydetti.