Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/rus-gucleri-herson-bolgesinde-teror-saldirisini-onledi-1061451853.html
'Rus güçleri, Herson Bölgesi'nde terör saldırısını önledi'
'Rus güçleri, Herson Bölgesi'nde terör saldırısını önledi'
Rus güçlerinin, dün Rusya'ya katılım referandumu yapılacağının açıklandığı Herson Bölgesi'nde terör saldırıları için hazırlanan el yapımı patlayıcılar tespit... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T08:45+0300
2022-09-21T08:45+0300
ukrayna krizi
herson
ukrayna
rusya
terör saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056858263_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_e557fc46938afb09f6b3d0161cd8dad6.jpg
Sputnik'e konuşan güvenlik birimlerinden bir kaynak, Ukrayna ordusunun Rus askerlerine ateş açtığı Herson Bölgesi'nin Golopristanskiy yerleşimindeki adreslerde yapılan inceleme sırasında el yapımı patlayıcılar tespit edildiğini ve infilak ettirilerek etkisiz hale getirildiğini anlattı.Kaynak, iki evde patlayıcıların infilak ettirildiği anların görüntülerini ve gözcüler arasında yapılan ve Rus askeri konvoyların vurulması için bilgi ilettiklerini doğrulayan yazışmaların çıktılarını da paylaştı.'Melitopol'de terörle mücadele tatbikatı başladı'Rusya'ya katılım referandumu yapılacağının açıklandığı bir diğer bölge olan Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Melitopol kentinde terörle mücadele tatbikatının başladığını açıkladı.Tatbikatta kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin pekiştirilmesine ve koordinasyonuna yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Rogov, tatbikatın amacının kolluk kuvvetlerinin etkileşimi kapsamında toplumsal güvenliğin sağlanması olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/herson-bolgesi-yonetimi-rusyaya-baglanmak-icin-referandum-duzenleme-karari-aldi-1061417053.html
herson
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056858263_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_ec522ad1fceec6f34823f90828f3cf6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
herson, ukrayna, rusya, terör saldırısı
herson, ukrayna, rusya, terör saldırısı

'Rus güçleri, Herson Bölgesi'nde terör saldırısını önledi'

08:45 21.09.2022
© Sputnik / Иван Родионов / Multimedya arşivine gidinHerson - Rusya - Ukrayna- operasyon
Herson - Rusya - Ukrayna- operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Иван Родионов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rus güçlerinin, dün Rusya'ya katılım referandumu yapılacağının açıklandığı Herson Bölgesi'nde terör saldırıları için hazırlanan el yapımı patlayıcılar tespit ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Sputnik'e konuşan güvenlik birimlerinden bir kaynak, Ukrayna ordusunun Rus askerlerine ateş açtığı Herson Bölgesi'nin Golopristanskiy yerleşimindeki adreslerde yapılan inceleme sırasında el yapımı patlayıcılar tespit edildiğini ve infilak ettirilerek etkisiz hale getirildiğini anlattı.
Kaynak, iki evde patlayıcıların infilak ettirildiği anların görüntülerini ve gözcüler arasında yapılan ve Rus askeri konvoyların vurulması için bilgi ilettiklerini doğrulayan yazışmaların çıktılarını da paylaştı.

'Melitopol'de terörle mücadele tatbikatı başladı'

Rusya'ya katılım referandumu yapılacağının açıklandığı bir diğer bölge olan Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Melitopol kentinde terörle mücadele tatbikatının başladığını açıkladı.
Tatbikatta kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin pekiştirilmesine ve koordinasyonuna yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Rogov, tatbikatın amacının kolluk kuvvetlerinin etkileşimi kapsamında toplumsal güvenliğin sağlanması olduğunu kaydetti.
Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan ve Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
Ukrayna krizi
Herson bölgesi yönetimi, Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleme kararı aldı
Dün, 13:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала