https://sputniknews.com.tr/20220921/putin-rusyanin-egemenligini-zayiflatmasi-olumcul-derecede-tehlikeli-1061476007.html

Putin: Rusya'nın egemenliğini zayıflatması ölümcül derecede tehlikeli

Putin: Rusya'nın egemenliğini zayıflatması ölümcül derecede tehlikeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın egemenliğini zayıflatmasının ölümcül derecede tehlikeli olduğunu, bundan böyle hiç kimsenin bu tür hatalara... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T18:09+0300

2022-09-21T18:09+0300

2022-09-21T18:43+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

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Rus devletinin doğuşunun 1160. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bir konserde konuşan Putin, Rusya'nın egemenliğini zayıflatmasının ölümcül derecede tehlikeli olduğunu, bundan böyle hiç kimsenin bu tür hatalara girmelerini beklememesi gerektiğini söyledi.Rus lider, “1160 yıl boyunca Rusya'nın egemenliğini bir süreliğine bile olsa zayıflatmasının, ulusal çıkarlarından vazgeçmesinin ölümcül derecede tehlikeli olduğunu kesin olarak öğrendik. Böyle dönemlerde Rusya'nın öz varlığı tehdit altında kalmıştır, bundan böyle hiç kimse bizden bu tür hatalar beklemesin. Şantaja ve yıldırmaya boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.Putin, Rusya'nın yüzyıllar boyunca birçok milletten ve dinden insan için ortak ve kendilerine ait bir ev olarak inşa edildiğini sözlerine ekledi.‘Rusya'nın egemenliği herkesin özgürlüğünün garantisidir, hükümet ise sadece halka hizmet edecek’Rusya Devlet Başkanı, “Egemenlik herkes için bir özgürlük garantisidir ve bizim geleneğimize göre bir kişi, halkı, Anavatanı, Rusya'sı özgür değilse gerçek anlamda kendisini özgür hissedemez. Devletimizde sorumlu, güçlü iktidar sadece Rusya halkına hizmet edecek, iç ve dış gündemin kilit konularında ona verilecek destek, ülkemizin şu anda oluşan daha adil çok kutuplu dünyanın merkezlerden biri olarak ülkemizin başarılı, güvenli kalkınmasının teminatıdır” ifadelerini kullandı.‘Rus uygarlığı özgündür ve biz Anavatanımız için mücadele edeceğiz’Rus uygarlığının özgün olduğuna ve kendi yolu olduğuna dikkat çeken Putin, “Ve bunda bir damla dahi kibir ve üstünlük duygusu yok. Bu uygarlık bizimdir. Bizim için önemli olan bu. Ve Anavatanımız için, sahip olduğumuz vatanımız için, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve egemenliğimiz için, kültürümüz ve geleneklerimiz için savaşacağız, onları atalarımız ve torunlarımız adına, Rusya, yüce tarihi ve yüce geleceği adına savunacağız” vurgusunu yaptı.

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