https://sputniknews.com.tr/20220921/peskov-kismi-seferberlik-kararinin-nedenini-acikladi-1061461221.html
Peskov, kısmi seferberlik kararının nedenini açıkladı
Peskov, kısmi seferberlik kararının nedenini açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısmi seferberlik kararının Rusya'nın NATO'nun tamamının ve bir dizi farklı hasım ülkenin askeri potansiyeliyle karşı karşıya... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T12:36+0300
2022-09-21T12:36+0300
2022-09-21T12:54+0300
dmitriy peskov
ukrayna krizi
rusya
seferberlik
kremlin
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, kısmi seferberlik kararının neden alındığıyla ilgili soruya, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında koşulların nasıl değiştiğini konuşmasında anlattı. Devlet Başkanı, bilhassa şu anda NATO'nun ve bir dizi hasım ülkenin askeri potansiyeliyle fiilen karşı karşıya olduğumuzu söyledi" yanıtını verdi.Peskov, kısmi seferberlik kararının ne kadar süreyle yürürlükte kalacağına ilişkin sorulara cevaben de, ilgili kararnamede herhangi bir süre belirtilmediğinin altını çizdi.Peskov'a kısmi seferberlik kararnamesinin yayınlanmayan 7. maddesi de soruldu.Bu maddenin hizmete özel kullanıma tabi bir madde olduğunu ve bu nedenle açıklayamayacağını söyleyen Peskov, "Söyleyebileceğim tek şey, Sergey Şoygu, demecinde 300 bin kişiden bahsetti. İşte o maddede, 300 bin kişiye kadar olacağı belirtiliyor. Ancak Savunma Bakanı'nın açıkladığı gibi, tek seferde olmayacak" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Rusya hükümetinin kısmi seferberlikten muaf olma hakkına sahip olacak kişilerin kategorilerini en yakın zamanda belirleyeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/putin-bati-egemen-bagimsiz-kalkinma-merkezlerini-bastirmaya-rusyayi-yok-etmeye-calisiyor-1061452045.html
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dmitriy peskov, rusya, seferberlik, kremlin
Peskov, kısmi seferberlik kararının nedenini açıkladı
12:36 21.09.2022 (güncellendi: 12:54 21.09.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısmi seferberlik kararının Rusya'nın NATO'nun tamamının ve bir dizi farklı hasım ülkenin askeri potansiyeliyle karşı karşıya kalması nedeniyle alındığını ifade etti.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, kısmi seferberlik kararının neden alındığıyla ilgili soruya, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında koşulların nasıl değiştiğini konuşmasında anlattı. Devlet Başkanı, bilhassa şu anda NATO'nun ve bir dizi hasım ülkenin askeri potansiyeliyle fiilen karşı karşıya olduğumuzu söyledi" yanıtını verdi.
Peskov, kısmi seferberlik kararının ne kadar süreyle yürürlükte kalacağına ilişkin sorulara cevaben de, ilgili kararnamede herhangi bir süre belirtilmediğinin altını çizdi.
Peskov'a kısmi seferberlik kararnamesinin yayınlanmayan 7. maddesi de soruldu.
Bu maddenin hizmete özel kullanıma tabi bir madde olduğunu ve bu nedenle açıklayamayacağını söyleyen Peskov, "Söyleyebileceğim tek şey, Sergey Şoygu, demecinde 300 bin kişiden bahsetti. İşte o maddede, 300 bin kişiye kadar olacağı belirtiliyor. Ancak Savunma Bakanı'nın açıkladığı gibi, tek seferde olmayacak" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, Rusya hükümetinin kısmi seferberlikten muaf olma hakkına sahip olacak kişilerin kategorilerini en yakın zamanda belirleyeceğini söyledi.