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https://sputniknews.com.tr/20220921/nijeryada-kiliseye-saldiri-45-kisi-kacirildi-1061449125.html
Nijerya'da kiliseye saldırı: 45 kişi kaçırıldı
Nijerya'da kiliseye saldırı: 45 kişi kaçırıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 45 kişinin kaçırıldığı bildirildi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T02:34+0300
2022-09-21T02:34+0300
dünya
nijerya
kilise
saldırı
kaçırma
adam kaçırma
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Güney Kaduna Halklar Birliği Başkanı Awemi Maisamari, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesindeki bir kiliseye saldırı düzenlediğini belirtti.Maisamari, saldırıda kilise ve çevresindeki 45 kişinin kaçırıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.Silahlı kişilerin kaçırdığı bazı kişilerin aileleriyle iletişime geçtiğini aktaran Maisamari, fidye talebinde bulunulduğunu söyledi.Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220703/nijeryada-bir-kilisede-papaz-tarafindan-rehin-tutulan-77-kisi-kurtarildi-1058240830.html
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nijerya, kilise, saldırı, kaçırma, adam kaçırma
nijerya, kilise, saldırı, kaçırma, adam kaçırma

Nijerya'da kiliseye saldırı: 45 kişi kaçırıldı

02:34 21.09.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaNijerya polisi
Nijerya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 45 kişinin kaçırıldığı bildirildi.
Güney Kaduna Halklar Birliği Başkanı Awemi Maisamari, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesindeki bir kiliseye saldırı düzenlediğini belirtti.
Maisamari, saldırıda kilise ve çevresindeki 45 kişinin kaçırıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Silahlı kişilerin kaçırdığı bazı kişilerin aileleriyle iletişime geçtiğini aktaran Maisamari, fidye talebinde bulunulduğunu söyledi.
Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
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