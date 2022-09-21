https://sputniknews.com.tr/20220921/miss-turkey-2022de-turkiye-guzeli-belli-oldu-1061450619.html
Miss Turkey 2022'de 'Türkiye güzeli' belli oldu
Miss Turkey 2022'de 'Türkiye güzeli' belli oldu
Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Nursena Say kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T06:52+0300
2022-09-21T06:52+0300
2022-09-21T06:53+0300
yaşam
miss world
miss world güzellik yarışması
miss turkey
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Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022 yarışması sonuçlandı.Yoğun katılım arasından seçilen 20 finalist, birinci olmak için podyumda yer aldı.Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Berfu Yenenler sunuculuğu üstlendi.2022 yılı Miss Turkey jüri koltuğunda Demet Şener, Prof. Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar oturdu.Yarışmayı kazanan ve 2022 Türkiye güzellik kraliçesi olan isim, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkını kazandı.İlk etapta finalistler arasından oylama ile yarı finale kalan 10 yarışmacı seçildi.Miss Supranational 2022, 8 numara Selin Erberk Gurdikyan oldu. Tacı geçen yılın kazananı Şira Sahilli'den aldı.Miss Universe 2022, 5 numara Aleyna Şirin oldu.Miss World 2022 ise 19 numara Nursena Say seçildi. Tacını Dilara Korkmaz'ın elinden aldı.Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyunda. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu.
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miss world, miss world güzellik yarışması, miss turkey
miss world, miss world güzellik yarışması, miss turkey
Miss Turkey 2022'de 'Türkiye güzeli' belli oldu
06:52 21.09.2022 (güncellendi: 06:53 21.09.2022) Abone ol
Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Nursena Say kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı.
Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022 yarışması sonuçlandı.
Yoğun katılım arasından seçilen 20 finalist, birinci olmak için podyumda yer aldı.
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Berfu Yenenler sunuculuğu üstlendi.
2022 yılı Miss Turkey jüri koltuğunda Demet Şener, Prof. Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar oturdu.
Yarışmayı kazanan ve 2022 Türkiye güzellik kraliçesi olan isim, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkını kazandı.
İlk etapta finalistler arasından oylama ile yarı finale kalan 10 yarışmacı seçildi.
Miss Supranational 2022, 8 numara Selin Erberk Gurdikyan oldu. Tacı geçen yılın kazananı Şira Sahilli'den aldı.
Miss Universe 2022, 5 numara Aleyna Şirin oldu.
Miss World 2022 ise 19 numara Nursena Say seçildi. Tacını Dilara Korkmaz'ın elinden aldı.
Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyunda. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu.