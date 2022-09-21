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Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
marmaris
orman yangını
yangın
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Marmaris Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre yangına 12 helikopter, 8 uçak ve 29 arazöz ile müdahale ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/boluda-orman-yangini-cikartmaya-calistigi-iddia-edilen-2-kisi-yakalandi-1061401519.html
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marmaris, orman yangını, yangın
marmaris, orman yangını, yangın

Marmaris'te orman yangını

13:19 21.09.2022 (güncellendi: 13:26 21.09.2022)
© AAMarmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre yangına 12 helikopter, 8 uçak ve 29 arazöz ile müdahale ediliyor.
Ormanlık alan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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