https://sputniknews.com.tr/20220921/marmariste-orman-yangini--1061463903.html

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T13:19+0300

2022-09-21T13:19+0300

2022-09-21T13:26+0300

türkiye

marmaris

orman yangını

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061463985_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_3ade087474c6652588536855a6c5491b.jpg

Marmaris Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre yangına 12 helikopter, 8 uçak ve 29 arazöz ile müdahale ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220920/boluda-orman-yangini-cikartmaya-calistigi-iddia-edilen-2-kisi-yakalandi-1061401519.html

türkiye

marmaris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmaris, orman yangını, yangın