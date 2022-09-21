https://sputniknews.com.tr/20220921/marmariste-orman-yangini--1061463903.html
Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T13:19+0300
2022-09-21T13:19+0300
2022-09-21T13:26+0300
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yangın
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Marmaris Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre yangına 12 helikopter, 8 uçak ve 29 arazöz ile müdahale ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/boluda-orman-yangini-cikartmaya-calistigi-iddia-edilen-2-kisi-yakalandi-1061401519.html
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marmaris, orman yangını, yangın
marmaris, orman yangını, yangın
Marmaris'te orman yangını
13:19 21.09.2022 (güncellendi: 13:26 21.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre yangına 12 helikopter, 8 uçak ve 29 arazöz ile müdahale ediliyor.