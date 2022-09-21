Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
Türkiye’de yaşayan İranlıların aralarında bulunduğu grup, Fatih'teki Ankara Caddesi'nde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.
Türkiye’de yaşayan İranlıların aralarında bulunduğu grup, Fatih'teki Ankara Caddesi'nde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.
Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.
Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.
Kadın örgütleri adına açıklama yapan Reyhan Kurtuluş, Emini'nin ölümünün İran'da yürütülen kadın karşıtı politikaların sonucu olduğunu söyledi. Gruptakiler arasında bulunan bazı İranlı kadınlar da söz alarak ülkelerinde bulunan rejime ve Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.
Kadın örgütleri adına açıklama yapan Reyhan Kurtuluş, Emini'nin ölümünün İran'da yürütülen kadın karşıtı politikaların sonucu olduğunu söyledi. Gruptakiler arasında bulunan bazı İranlı kadınlar da söz alarak ülkelerinde bulunan rejime ve Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.
Fatih Ankara Caddesi önünde toplanan kadınlar, Mahsa Amini için dünya genelinde yapılan eylemlere destek vererek saçlarını kesti.
Fatih Ankara Caddesi önünde toplanan kadınlar, Mahsa Amini için dünya genelinde yapılan eylemlere destek vererek saçlarını kesti.
Eylemde, İranlı kadınlar adına konuşan Pita Seperniyan, "10 senedir ben Türkiye'de tek başıma yaşıyorum. Neden kendi toprağımdan uzağım? Çünkü bize hak vermiyorlar. Bizim seçimimiz yok. Her şeyimize karışıyorlar. Bu konsolosluğa bile örtüsüz giremiyoruz. Türkiye'ye rica ediyoruz. Bunları bu topraktan çıkarsınlar" dedi.
Eylemde, İranlı kadınlar adına konuşan Pita Seperniyan, "10 senedir ben Türkiye'de tek başıma yaşıyorum. Neden kendi toprağımdan uzağım? Çünkü bize hak vermiyorlar. Bizim seçimimiz yok. Her şeyimize karışıyorlar. Bu konsolosluğa bile örtüsüz giremiyoruz. Türkiye'ye rica ediyoruz. Bunları bu topraktan çıkarsınlar" dedi.
İran'da spor yapması engellendiği için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Meryem adlı kadın, "Ben İran'da yaşayamadım. Kadın olarak yaşayamadım, sporcu olarak yaşayamadım. Bana spor yapmaya izin vermediler. Çünkü bir kadınım. Bizim kızımızı 22 yaşında öldürdüler çünkü bizim gibi giyinmek istedi" diye konuştu.
İran'da spor yapması engellendiği için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Meryem adlı kadın, "Ben İran'da yaşayamadım. Kadın olarak yaşayamadım, sporcu olarak yaşayamadım. Bana spor yapmaya izin vermediler. Çünkü bir kadınım. Bizim kızımızı 22 yaşında öldürdüler çünkü bizim gibi giyinmek istedi" diye konuştu.
Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş ise, "Polis karakoluna götürülen Mahsa, aynı gece hastaneye kaldırıldı ve oradan da ölüm haberi geldi. Amini'nin başına aldığı darp nedeniyle beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği kesinleşti. Söyleyecek sözümüz bitmedi "dedi.
Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş ise, "Polis karakoluna götürülen Mahsa, aynı gece hastaneye kaldırıldı ve oradan da ölüm haberi geldi. Amini'nin başına aldığı darp nedeniyle beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği kesinleşti. Söyleyecek sözümüz bitmedi "dedi.
İran'da baskı gördüğü için Türkiye'ye geldiğini belirten Yasemin Ceşmini, "Bir İranlı kadın olarak tüm kadınlar için özgürlük istiyorum. Gencecik 22 yaşındaki bir kız biraz saçı gözüktüğü için öldürüldü. Özgürlük istiyoruz" dedi.
İran'da baskı gördüğü için Türkiye'ye geldiğini belirten Yasemin Ceşmini, "Bir İranlı kadın olarak tüm kadınlar için özgürlük istiyorum. Gencecik 22 yaşındaki bir kız biraz saçı gözüktüğü için öldürüldü. Özgürlük istiyoruz" dedi.