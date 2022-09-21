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Lübnan'da artan baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek
Lübnan'da artan baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek
Lübnan Bankalar Cemiyeti, ülkede son dönemlerde artan banka baskınları ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle bankaların kapalı kalacağını... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T23:01+0300
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lübnan
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Lübnan Bankalar Cemiyeti, ülke genelinde 16 Eylül'de eş zamanlı olarak mevduat hesapları dondurulan vatandaşların bankalara baskın düzenlemesi nedeniyle yaşanan 3 günlük kapanmadan sonra yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, bankaların güvenliği için gerekli tedbirlerin henüz alınmamış olması ve baskın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle bankaların kapılarının açılmayacağı ifade edildi.Devlet tarafından bankaların güvenliğiyle, görevliler için uygun çalışma ortamı sağlanana kadar kapanma kararının geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, bankaların ne zamana kadar kapalı olacağına dair detay verilmedi.Lübnan'daki ekonomik kriz ve banka baskınlarıLübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.Beyrut'ta 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.Hafız'ın ardından 16 Eylül'de, ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/lubnanda-paralarini-cekemeyen-mevduat-sahiplerinden-bir-gunde-iki-kez-banka-baskini-1061274337.html
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lübnan, banka
lübnan, banka

Lübnan'da artan baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek

23:01 21.09.2022 (güncellendi: 23:02 21.09.2022)
© Sputnik / Abed.K BayLübnan - banka
Lübnan - banka - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Abed.K Bay
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Lübnan Bankalar Cemiyeti, ülkede son dönemlerde artan banka baskınları ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle bankaların kapalı kalacağını açıkladı.
Lübnan Bankalar Cemiyeti, ülke genelinde 16 Eylül'de eş zamanlı olarak mevduat hesapları dondurulan vatandaşların bankalara baskın düzenlemesi nedeniyle yaşanan 3 günlük kapanmadan sonra yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, bankaların güvenliği için gerekli tedbirlerin henüz alınmamış olması ve baskın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle bankaların kapılarının açılmayacağı ifade edildi.
Devlet tarafından bankaların güvenliğiyle, görevliler için uygun çalışma ortamı sağlanana kadar kapanma kararının geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, bankaların ne zamana kadar kapalı olacağına dair detay verilmedi.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.
Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.
Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.
Beyrut'ta 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.
Hafız'ın ardından 16 Eylül'de, ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını gerçekleşmişti.
Lübnan Beyrut banka rehine krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
DÜNYA
Lübnan'da paralarını çekemeyen mevduat sahiplerinden bir günde 7 ayrı banka baskını
16 Eylül, 15:39
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