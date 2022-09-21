https://sputniknews.com.tr/20220921/lavrov-ne-kadar-surerse-sursun-ukraynadaki-tum-hedeflerimizi-yerine-getirilecegiz-1061487777.html

Lavrov: Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’daki tüm hedeflerimizi yerine getirileceğiz

Lavrov: Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’daki tüm hedeflerimizi yerine getirileceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki özel askeri operasyon ne kadar sürerse sürsün tüm hedeflerinin yerine getirileceğini belirtti. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T23:17+0300

2022-09-21T23:17+0300

2022-09-21T23:17+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

ukrayna krizi

newsweek

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Newsweek’e konuşan Lavrov, “Batı, Ukrayna’da Rusofobik Neonazi rejimini yetiştirme, topraklarını askeri amaçla kullanma ve Rusya’yı caydırma alanına dönüştürmeye yönelik eylemleriyle bize özel askeri operasyon başlatmaktan başka seçenek bırakmadı. Operasyonun hedefleri belli, Donbass halkını korumak, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak, Ukrayna’yı silahtan ve nazizmden arındırmak. Tüm bu hedefler güncelliğini koruyor ve ne kadar zaman alırsa alsın yerine getirilecek” dedi.Şu ana kadar Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tüm arazisinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin büyük kısmının Rusya’nın kontrolünde olduğunu anlatan Lavrov, bu arazide barışçıl hayatı oluşturmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov: Rusya’nın tüm yaptırım baskılarına dayanacağından eminimLavrov, ülkesinin tüm yaptırım baskılarına karşı dayanacağından emin olduğunu kaydetti. Lavrov, “Çıkarlarımızı korumak için mevcut tüm fırsatları ve araçları kullanmaya niyetliyiz. Rusya'nın her türlü yaptırım baskısına dayanacağından şüphem yok” ifadesini kullandı.Rusya’nın yeni dış ticaret ve finansal gerçeklere uyum sağlamaya ve ithal ikamesini etkinleştirmeye devam edeceğinin altını çizen Lavrov, “Dostlarımızla birlikte, karşılıklı ticarette doların payını azaltacağız ve karşılıklı ödemeleri ulusal para birimi üzerinden yapacağız” diye ekledi.

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rusya, sergey lavrov, ukrayna krizi, newsweek