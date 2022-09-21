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https://sputniknews.com.tr/20220921/lavrov-bm-genel-kuruluna-katilmak-icin-new-yorkta-1061450017.html
Lavrov, BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta
Lavrov, BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York şehrine vardığı bildirildi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T05:06+0300
2022-09-21T05:08+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
bm
birleşmiş milletler (bm)
konuşma
bm genel sekreteri antonio guterres
new york
abd
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunun üst düzey haftasında yer alacağı New York'a geldi.BM Genel Kurulu oturum aralarında Lavrov'un birçok ülkenin liderleri ve dışişleri bakanlarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 20 görüşme yapması planlanıyor. Öte yandan, Dışişleri Bakanı'nın cumartesi günü BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşma yapması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/lavrov-referandum-kararlari-donbass-halkinin-kendi-kaderinin-efendisi-olmak-istedigini-gosteriyor-1061421989.html
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rusya, sergey lavrov, bm, birleşmiş milletler (bm), konuşma, bm genel sekreteri antonio guterres, new york, abd
rusya, sergey lavrov, bm, birleşmiş milletler (bm), konuşma, bm genel sekreteri antonio guterres, new york, abd

Lavrov, BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta

05:06 21.09.2022 (güncellendi: 05:08 21.09.2022)
© AFP 2022 / MAZEN MAHDISergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / MAZEN MAHDI
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York şehrine vardığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunun üst düzey haftasında yer alacağı New York'a geldi.
BM Genel Kurulu oturum aralarında Lavrov'un birçok ülkenin liderleri ve dışişleri bakanlarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 20 görüşme yapması planlanıyor.
Öte yandan, Dışişleri Bakanı'nın cumartesi günü BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşma yapması bekleniyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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