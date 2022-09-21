https://sputniknews.com.tr/20220921/kriz-kahini-roubiniden-resesyon-yorumu-siddetli-uzun-ve-cirkin-olacak-1061446309.html

'Kriz kahini' Roubini'den resesyon yorumu: 'Şiddetli, uzun ve çirkin olacak'

'Kriz kahini' Roubini'den resesyon yorumu: 'Şiddetli, uzun ve çirkin olacak'

2008 finansal krizini doğru tahmin eden ve 'kriz kahini', doktor felaket gibi ifadelerle anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD ekonomisinde sert bir iniş... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T00:51+0300

2022-09-21T00:51+0300

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ekonomi

nouriel roubini

fed

fed

abd merkez bankası (fed)

abd

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'Doktor felaket' ve 'kriz kahini' gibi lakaplarla anılan ekonomist Nouriel Roubini, ABD ve tüm dünyada 2022 sonunda başlayacak ve tüm 2023 boyunca devam edebilecek “uzun ve çirkin” bir resesyon ve S&P 500’de sert bir düzeltme beklediğini belirtti.BloombergHT'nin haberine göre Roubini Macro Associates Başkanı ve CEO'su Roubini, Pazartesi günü verdiği bir röportajda, "Basit bir resesyonda bile, S&P 500 yüzde 30 düşebilir" dedi.2007-2008 emlak balonu çöküşü sırasında öngörüsü kendisine doktor felaket lakabını kazandıran Roubini, beklediği şekilde “gerçek bir sert iniş” yaşanması halinde ise yüzde 40 düşebileceğini söyledi.Roubini, ABD’de basit bir resesyon bekleyenlerin şirketlerin ve hükümetlerin yüksek borç oranlarına bakmaları gerektiğini ifade etti.'Kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz'Oranlar yükseldikçe ve borç ödeme maliyetleri arttıkça, “birçok zombi kurumu, zombi hane halkı, şirket, banka, gölge banka ve zombi ülke ölecek” diyen Roubini, "Yani kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz" ifadelerini kullandı.Ekonomide sert bir iniş olmadan yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmanın “imkansız bir görev” olacağını söyleyen Roubini, önümüzdeki toplantıda 75 baz puan, Kasım ve Aralık aylarında ise 50 baz puanlık artış beklediğini belirtti. Gerçekleşmesi halinde bu durum faiz oranlarının yılsonunda yüzde 4-4,25 arasına yükselmesi anlamına geliyor.'Faizler yüzde 5 doğru ilerleyebilir'Roubini, özellikle ücretler ve hizmet sektöründe kalıcı enflasyonun, Fed’in faizleri daha fazla artırarak yüzde 5’e doğru ilerlemesinden başka çare bırakmayacağını vurguladı.Ünlü ekonomist buna ek olarak pandemi, Ukrayna krizi ve Çin’in Sıfır-Kovid-19 politikasından kaynaklanan olumsuz arz şoklarının daha yüksek maliyetler ve düşük ekonomik büyüme getireceğini söyledi.Bu durum Fed’in enflasyonu durdurmak için uzun süreli yetersiz büyüme ve artan işsizlik dönemine yol açacak büyüme durgunluğu hedefini zora sokacak.Dünyanın bir kez resesyona girmesi halinde, çok fazla borcu olan hükümetlerin “finansal silahları tükeniyor” olduğu için mali teşvik çareleri beklemediğini söyleyen Roubini, “Yüksek enflasyon aynı zamanda mali teşvik uygularsanız toplam talebi aşırı ısıtacağınız anlamına gelir” ifadelerini kullandı.'2023 yılı boyunca sürecek'Sonuç olarak Roubini, 1970'lerdeki gibi bir stagflasyon ve küresel finansal krizde olduğu gibi büyük bir borç sıkıntısı öngördüğünü belirterek, "Kısa ve sığ bir durgunluk olmayacak, şiddetli, uzun ve çirkin olacak" dedi.Ünlü ekonomist, arz şoklarının ve finansal sıkıntının ne kadar şiddetli olacağına bağlı olarak ABD ve küresel durgunluğun 2023 yılı boyunca sürmesini beklediğini ifade etti.Öte yandan 2008 krizi sırasında en büyük darbeyi hanehalkları ve bankalar aldığını ancak bu sefer, hedge fonları, özel sermaye ve kredi fonları gibi şirketlerin ve gölge bankaların "içe doğru patlayacaklarını" söyledi.

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nouriel roubini, fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd