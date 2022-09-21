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Korotçenko: ABD, bölgede Türkiye karşıtı provokasyonları sürdürecek
Korotçenko: ABD, bölgede Türkiye karşıtı provokasyonları sürdürecek
ABD, bir yandan F-16 konusunda Türkiye’yle 'olumlu' görüşmeler yapıldığını bildiriyor, diğer yandan da Türkiye’nin bölgedeki hasımlarıyla sıkça kışkırtıcı... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T19:37+0300
2022-09-21T19:37+0300
görüş
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abd
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Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü, askeri uzman İgor Korotçenko, ABD’nin Türkiye politikasındaki ikiyüzlülüğünün her şeyden önce Ankara’nın dış politikada sergilediği bağımsızlıkla bağlantılı olduğunu kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Korotçenko’nun görüşüne göre, ABD, Türkiye’ye mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmak yerine sürekli bölgede yeni sorunlar yaratıyor:Rus uzman, ABD’nin Türkiye’ye yeni sorunlar oluşturmaya devam edeceğinden emin:
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türkiye, abd, rusya
türkiye, abd, rusya

Korotçenko: ABD, bölgede Türkiye karşıtı provokasyonları sürdürecek

19:37 21.09.2022
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ABD.Kapitol Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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Amur Gadjiev
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ABD, bir yandan F-16 konusunda Türkiye’yle 'olumlu' görüşmeler yapıldığını bildiriyor, diğer yandan da Türkiye’nin bölgedeki hasımlarıyla sıkça kışkırtıcı yöntemlere başvurarak ortaklığı artırıyor. Bu koşullarda ABD-Türkiye ilişkileri nasıl nitelendirilebilir? Bu ilişkilerin geleceği nasıl?
Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü, askeri uzman İgor Korotçenko, ABD’nin Türkiye politikasındaki ikiyüzlülüğünün her şeyden önce Ankara’nın dış politikada sergilediği bağımsızlıkla bağlantılı olduğunu kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“ABD, ikili ve çok taraflı ilişkilerde hakim olmaya çalışan bir partner. Türkiye’ye yönelik tutumları, her şeyden önce ABD’nin ulusal çıkarları tarafından belirleniyor. ABD eş zamanlı olarak Türkiye’yle de partnerlik yürütüyor, jeopolitik hasımlarıyla da ilişkiler sürdürüyor. Amaç, Ankara’ya ek sorunlar yaratmak. Bu ikiyüzlülüğün sebebi, Erdoğan’ın uluslararası arenadaki güçlü ve bağımsız bir siyasi kişilik olarak ABD’nin işine yaramaması. Amerikalılar, bağımsız siyasi iradeye sahip olmayan Avrupalı politikacılarla iş yapmaya alışık. Avrupalılar tamamen Washington’un oyununa uyuyor ve kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunmuyor. Erdoğan ise her şeyden önce Türkiye ve Türk halkının çıkarlarını savunan bir ulusal lider. Bu, onun misyonunun ana amacı, bulunduğu mevkide bu görevini böyle görüyor. Bu yüzden ABD için Erdoğan, rahatsızlık yaratan bir lider. Bu yüzden böyle bir politika uyguluyorlar.”
Korotçenko’nun görüşüne göre, ABD, Türkiye’ye mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmak yerine sürekli bölgede yeni sorunlar yaratıyor:
“ABD ve genel olarak tüm Batı sürekli Erdoğan için yeni zorluklar çıkarıyor. Yunanistan’ı Türkiye’ye salıyorlar, Yunanistan’ı aktif olarak silahlandırıyorlar, doğrudan terör oluşumlarıyla bağlantılı olan çeşit çeşit Kürt gruplara destek veriyorlar, Ermenistan’ın intikamcı duygularını teşvik ediyorlar, bununla Türk-Ermeni normalleşme sürecini neredeyse bitiriyorlar. (ABD Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi’nin Ermenistan’a son ziyaretine bakın. Bu ziyaret sadece ve sadece olumsuz ve aslında Türkiye karşıtı ve Azerbaycan karşıtı nitelik taşıyor. Pelosi, Ermenistan’a, Karabağ’la ilgili intikamcı özlemini destekledi ve sözde soykırım konusunu gündeme getirdi. Tüm bunlar, bir kez daha Türkiye ve Azerbaycan’a taş atmak için yapıldı. Bu ziyaret, aslında, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin başlangıçta tasarlandığı biçimde normal şekilde gelişmesini imkansız hale getirdi. Pelosi, Ermenistan yönetimine boş umutlar verdi. Bütün bunlar Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik daha uzlaşmaz ve kışkırtıcı politika uygulamasına yol açacak.”
Rus uzman, ABD’nin Türkiye’ye yeni sorunlar oluşturmaya devam edeceğinden emin:
“ABD’nin Türkiye için pek çok sorun yaratmaya devam edeceği açık. Onlar, günümüz dünyayı böyle görüyor. Türkiye yönetiminin tüm bunları çok iyi anladığını düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye’nin eşit haklara, saygı duyulan ve güçlü bir ülke olması için yeni işbirliği formatlarını arıyorlar. Bunun yolu, yeni formatları ve ittifakları kurmaktan ve Rusya’yla ilişkileri geliştirmek dahil kendini güçlendirmekten geçiyor.”
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