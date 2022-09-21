Korotçenko: ABD, bölgede Türkiye karşıtı provokasyonları sürdürecek

“ABD, ikili ve çok taraflı ilişkilerde hakim olmaya çalışan bir partner. Türkiye’ye yönelik tutumları, her şeyden önce ABD’nin ulusal çıkarları tarafından belirleniyor. ABD eş zamanlı olarak Türkiye’yle de partnerlik yürütüyor, jeopolitik hasımlarıyla da ilişkiler sürdürüyor. Amaç, Ankara’ya ek sorunlar yaratmak. Bu ikiyüzlülüğün sebebi, Erdoğan’ın uluslararası arenadaki güçlü ve bağımsız bir siyasi kişilik olarak ABD’nin işine yaramaması. Amerikalılar, bağımsız siyasi iradeye sahip olmayan Avrupalı politikacılarla iş yapmaya alışık. Avrupalılar tamamen Washington’un oyununa uyuyor ve kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunmuyor. Erdoğan ise her şeyden önce Türkiye ve Türk halkının çıkarlarını savunan bir ulusal lider. Bu, onun misyonunun ana amacı, bulunduğu mevkide bu görevini böyle görüyor. Bu yüzden ABD için Erdoğan, rahatsızlık yaratan bir lider. Bu yüzden böyle bir politika uyguluyorlar.”