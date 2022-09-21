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https://sputniknews.com.tr/20220921/katar-dunya-kupasi-taraftarlari-disindaki-tum-ziyaretcilere-1-kasimda-kapilarini-kapatiyor-1061477449.html
Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor
Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor
Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T18:45+0300
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katar
spor
ziyaret
2022 dünya kupası
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İçişleri Bakanlığı yetkilileri, 20 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası sürecinde ülkeye giriş ve çıkışlarla ilgili prosedürlerin ayrıntılarını Doha'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.Yeni uygulamalar kapsamında Dünya Kupası için 'Hayya' isimli özel kimlik kartı taşıyanların Katar'a girişlerine izin verileceği belirtildi.Hayya Kart, Dünya Kupası için gelen bilet sahiplerini belirlemek ve onların Katar deneyimlerini artırmaya yönelik çeşitli hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılacak.Dünya Kupası süresi boyunca Katar vatandaşları, çalışma vizesi taşıyanlar, Körfez ülkelerinin vatandaşları ve insani durumların, Hayya Kart uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.Katar'da 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, milli takımlar düzeyinde futbol dünyasının en büyük ve önde gelen turnuvası olarak kabul ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/katardaki-2022-dunya-kupasinin-tanitimi-icin-ankarada-etkinlik-duzenlendi-1061441861.html
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katar, ziyaret, 2022 dünya kupası
katar, ziyaret, 2022 dünya kupası

Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor

18:45 21.09.2022 (güncellendi: 18:49 21.09.2022)
© AAKatar bayrağı
Katar bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
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Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı yetkilileri, 20 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası sürecinde ülkeye giriş ve çıkışlarla ilgili prosedürlerin ayrıntılarını Doha'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.
Yeni uygulamalar kapsamında Dünya Kupası için 'Hayya' isimli özel kimlik kartı taşıyanların Katar'a girişlerine izin verileceği belirtildi.
Hayya Kart, Dünya Kupası için gelen bilet sahiplerini belirlemek ve onların Katar deneyimlerini artırmaya yönelik çeşitli hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılacak.
Dünya Kupası süresi boyunca Katar vatandaşları, çalışma vizesi taşıyanlar, Körfez ülkelerinin vatandaşları ve insani durumların, Hayya Kart uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.
Katar'da 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, milli takımlar düzeyinde futbol dünyasının en büyük ve önde gelen turnuvası olarak kabul ediliyor.
Kasım ve aralıkta Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tanıtım faaliyetleri kapsamında Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden çocukların da katılımıyla etkinlik düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın tanıtımı için Ankara'da etkinlik düzenlendi
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