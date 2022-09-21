Kartingte 10 yaşında 30 kupası var, hayali F1 pilotluğu: 'Beni diğerlerinden ayıran korkusuz olmam'

© DHA Pistte diğer yarışçılardan farkını da anlatan genç karting pilotu, "Piste çıktığımda beni diğerlerinden ayıran özelliğim korkusuz ve cesur olmam. Bu özelliğimle ön plana çıkıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Oğlunun başarılarıyla guru duyduğunu anlatan anne Deniz Zülfikari, bu spora 2010 yılında Tuzla'da sadece hobi olarak başladıklarına dikkati çekerek, "Oğlum enerjisini atsın, güzel zaman geçirsin diye başladık ama daha sonra antrenörleri bu konuda yetenekli olduğunu söyledi. Yarışmaya başladık. Önce Türkiye'de yarıştık sonra İtalya'ya gitmeye başladık. İtalya'da şu anda istediğimiz yere geldik. İtalya serisinde şampiyon oldu ve devam edeceğiz" diye konuştu. Karting sporunu sevdiklerini anlatan Zülfikari, "Kartingte aile çok önemli. İskender, 7,5 yaşındaydı başladığında. Yağmurda, karda, soğukta hep pistteydik ve birimiz her zaman yanındaydık, ya babası ya da ben. Çok büyük bir emek var ve çok şükür emeklerimiz de boşa çıkmadı. İskender bizim yüzümüzü güldürdü, güldürmeye de devam ediyor. Hedefleri çok büyük. İnşallah hedeflerine kavuşur" ifadesini kullandı.