https://sputniknews.com.tr/20220921/istanbulda-deniz-ulasimina-yedi-yeni-hat-eklendi-1061478453.html
İstanbul'da deniz ulaşımına yedi yeni hat eklendi
İstanbul'da deniz ulaşımına yedi yeni hat eklendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da 7 yeni deniz hattının oluşturulmasına oy birliği ile karar... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T18:56+0300
2022-09-21T18:56+0300
2022-09-21T18:58+0300
türkiye
istanbul
deniz
ulaşım
ukome
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda, deniz yolu yolcu taşımacılık hat teklifleri, İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri belirlenmesi teklifi, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifleri de görüşüldü.Deniz yolu yolcu taşımacılık hat tekliflerine ilişkin gündem maddesinde ise, yeni 7 hat teklif edildi. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.Önerilen deniz hatları ise şöyle: Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş. Toplantıda, İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri belirlenmesi teklifi de, oy çokluğuyla reddedildi. Teklif edilen fiyat tarifesi ise şöyle: Sabiha Gökçen Havalimanı – Atatürk Havalimanı (Ekspress) - 68.00 TLSabiha Gökçen Havalimanı – Atatürk Havalimanı (E5) - 68.00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy (E-5) - 39.00 TL Taksim – Sabiha Gökçen Havalimanı (E5) - 53.00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı – Atatürk Havalimanı (TEM) - 73.00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı – Kavacık (TEM) - 39.00 TL. İETT’nin İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi teklifi de görüşüldü. Otobüs ücretlerinin 57 lira olmasına ilişkin teklif reddedildi. Toplantıda, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifi de görüşüldü. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.
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istanbul, deniz, ulaşım, ukome
istanbul, deniz, ulaşım, ukome
İstanbul'da deniz ulaşımına yedi yeni hat eklendi
18:56 21.09.2022 (güncellendi: 18:58 21.09.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da 7 yeni deniz hattının oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda, deniz yolu yolcu taşımacılık hat teklifleri, İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri belirlenmesi teklifi, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifleri de görüşüldü.
Deniz yolu yolcu taşımacılık hat tekliflerine ilişkin gündem maddesinde ise, yeni 7 hat teklif edildi. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.
Önerilen deniz hatları ise şöyle:
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş.
Toplantıda, İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri belirlenmesi teklifi de, oy çokluğuyla reddedildi. Teklif edilen fiyat tarifesi ise şöyle: Sabiha Gökçen Havalimanı – Atatürk Havalimanı (Ekspress) - 68.00 TLSabiha Gökçen Havalimanı – Atatürk Havalimanı (E5) - 68.00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy (E-5) - 39.00 TL Taksim – Sabiha Gökçen Havalimanı (E5) - 53.00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı – Atatürk Havalimanı (TEM) - 73.00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı – Kavacık (TEM) - 39.00 TL. İETT’nin İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi teklifi de görüşüldü. Otobüs ücretlerinin 57 lira olmasına ilişkin teklif reddedildi.
Toplantıda, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifi de görüşüldü. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.