https://sputniknews.com.tr/20220921/istanbulda-cadde-ortasinda-catisma-2-yarali-3-gozalti-1061453964.html

İstanbul'da cadde ortasında çatışma: 2 yaralı, 3 gözaltı

İstanbul'da cadde ortasında çatışma: 2 yaralı, 3 gözaltı

Okmeydanı'nda iki grup arasında başlayan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Cadde ortasında silah çekerek birbirlerine kurşun yağdıran şahıslardan ikisi... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T10:21+0300

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türkiye

istanbul

çatışma

okmeydanı

beyoğlu

kavga

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Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana gelen olayda, cadde üzerinde yürüyen iki kişi, karşılaştığı husumetlisiyle önce tartıştı ardından kavgaya etmeye başladı.Şahıslar husumetlisini elinde silahla cadde ortasında tekme ve tokatlarla dövmeye başladı. Kısa bir süre sonra motosikletle arkadaşının dövüldüğü noktaya gelen bir kişi, zanlılarla çatışmaya başladı.Cadde üzerinde süren silahlı çatışmada taraflar birbirlerine ateş ederek ara sokaklara girdi. Taraflar yaralı halde kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.Çatışma yaşandıİhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde çok sayıda kovanı görünce çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayda kullanılan bir tabancayı da ele geçirdi.Polis, çatışmaya karışan şahıslardan birinin E.E. olduğunu tespit etti. E.E. semtteki bir sokak üzerinde yürüdüğü esnada yakalandı.Şahsın ifadesini alan polis, çatışmaya karışan Esat E. ve M.A.Y.’nin yaralanarak eve sığındıkları bilgisine ulaştı. Eve baskın düzenleyen polis, iki şahsı da yakaladı. Esat E., M.A.Y. ve sokakta yakalanan E.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılan şahıslar adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis ekiplerinin çatışmaya karıştıktan sonra kaçtığı tespit edilen Batuhan isimli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220913/vadi-istanbul-alisveris-merkezindeki-silahli-kavgaya-iliskin-7-kisi-gozaltina-alindi-1061146306.html

türkiye

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okmeydanı

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