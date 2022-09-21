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https://sputniknews.com.tr/20220921/ise-yerlestirme-vaadiyle-para-topladigi-iddia-edilen-zabitaya-suc-duyurusu-1061476809.html
İşe yerleştirme vaadiyle para topladığı iddia edilen zabıtaya suç duyurusu
İşe yerleştirme vaadiyle para topladığı iddia edilen zabıtaya suç duyurusu
Zonguldak Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan bir personelin işe yerleştirme vaadiyle para topladığı iddiasının ortaya çıkmasının ardından belediyeden... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T18:33+0300
2022-09-21T18:34+0300
zonguldak belediyesi
zabıta
türkiye
suç duyurusu
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Zonguldak Belediyesi'nde 2019 yılında zabıta olarak işe başlayan İ.A.'nın iddialara göre işe yerleştirme gerekçesiyle söz verdiği kişilerden para aldığı öne sürüldü.Para verdiği öne sürülen bazı kişilerin belediyeye giderek durumdan şikayetçi olduğunun ortaya çıkması üzerine İ.A. istifasını verdi.İş akdi feshedilen zabıta ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Selim Alan "Şikayetçi olduğumuzu savcılığa başvurarak işlemi başlattık. Adli süreç nasıl yürür nasıl gider. Kaç kişi mağdur? Biz de bilmiyoruz. Ama çok rahatsız olduk. Bütün belediye rahatsız oldu. Zan altında bırakılıyorsun. İnsanlar kandırmış mı? Paraları alınmış mı? Detayını en kısa zamanda öğreneceğiz. Bilgilendireceğiz. 2019 yılı Eylül ayında zabıta olarak işe girmiş" diye konuştu.
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zonguldak belediyesi , zabıta, suç duyurusu
zonguldak belediyesi , zabıta, suç duyurusu

İşe yerleştirme vaadiyle para topladığı iddia edilen zabıtaya suç duyurusu

18:33 21.09.2022 (güncellendi: 18:34 21.09.2022)
© İHAZonguldak Belediyesi
Zonguldak Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© İHA
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Zonguldak Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan bir personelin işe yerleştirme vaadiyle para topladığı iddiasının ortaya çıkmasının ardından belediyeden istifa ettiği öğrenildi.
Zonguldak Belediyesi'nde 2019 yılında zabıta olarak işe başlayan İ.A.'nın iddialara göre işe yerleştirme gerekçesiyle söz verdiği kişilerden para aldığı öne sürüldü.
Para verdiği öne sürülen bazı kişilerin belediyeye giderek durumdan şikayetçi olduğunun ortaya çıkması üzerine İ.A. istifasını verdi.
İş akdi feshedilen zabıta ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Selim Alan "Şikayetçi olduğumuzu savcılığa başvurarak işlemi başlattık. Adli süreç nasıl yürür nasıl gider. Kaç kişi mağdur? Biz de bilmiyoruz. Ama çok rahatsız olduk. Bütün belediye rahatsız oldu. Zan altında bırakılıyorsun. İnsanlar kandırmış mı? Paraları alınmış mı? Detayını en kısa zamanda öğreneceğiz. Bilgilendireceğiz. 2019 yılı Eylül ayında zabıta olarak işe girmiş" diye konuştu.
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