https://sputniknews.com.tr/20220921/imamoglu-olmamasi-gereken-bir-dava-surduruluyor-1061464513.html
İmamoğlu: Olmaması gereken bir dava sürdürülüyor
İmamoğlu: Olmaması gereken bir dava sürdürülüyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyerilerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 11 Kasım’a... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T13:40+0300
2022-09-21T13:40+0300
2022-09-21T13:40+0300
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi.Duruşma sonucunu, o sırada ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında öğrenen İmamoğlu, "Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım’a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar" diye konuştu. İmamoğlu, "Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız… Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada" ifadelerini kullandı. Öte yandan, İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştı.
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İmamoğlu: Olmaması gereken bir dava sürdürülüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyerilerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 11 Kasım’a ertelendiği haberini ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi.
Duruşma sonucunu, o sırada ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında öğrenen İmamoğlu, "Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım’a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar" diye konuştu.
İmamoğlu, "Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız… Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştı
.