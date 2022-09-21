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Halkbank'ın ardından İş Bankası'ndan da hisse geri alımı
Halkbank'ın ardından İş Bankası'ndan da hisse geri alımı
Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon adet banka hissesi alımı... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T10:41+0300
2022-09-21T11:27+0300
ekonomi
iş bankası
halkbank
hisse
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Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası'nın hisse alımına ilişkin yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, Türkiye İş Bankası paylarıyla ilgili dün 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış işleminin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası sermayesindeki paylarım/oy haklarım 20 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 37,312 sınırına ulaşmıştır" ifadesi kullanıldı.Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın dünkü alım öncesi İş Bankası sermayesindeki payları yüzde 37,262 seviyesinde bulunuyordu.Halkbank da aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Hisse alımları 8,06-8,58 TL fiyat aralığından gerçekleşti.Hisse geri alım ne anlama gelir?Hisse geri alımı olarak da bilinen 'buyback', bir şirketin açık piyasada bulunan mevcut hisse sayısını azaltmak için kendi hisselerini satın almasıdır.
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iş bankası, halkbank, hisse
iş bankası, halkbank, hisse

Halkbank'ın ardından İş Bankası'ndan da hisse geri alımı

10:41 21.09.2022 (güncellendi: 11:27 21.09.2022)
© AAİş Bankası
İş Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
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Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon adet banka hissesi alımı gerçekleştirdi.
Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası'nın hisse alımına ilişkin yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, Türkiye İş Bankası paylarıyla ilgili dün 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış işleminin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası sermayesindeki paylarım/oy haklarım 20 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 37,312 sınırına ulaşmıştır" ifadesi kullanıldı.
Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın dünkü alım öncesi İş Bankası sermayesindeki payları yüzde 37,262 seviyesinde bulunuyordu.
Halkbank da aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Hisse alımları 8,06-8,58 TL fiyat aralığından gerçekleşti.

Hisse geri alım ne anlama gelir?

Hisse geri alımı olarak da bilinen 'buyback', bir şirketin açık piyasada bulunan mevcut hisse sayısını azaltmak için kendi hisselerini satın almasıdır.
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