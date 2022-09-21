https://sputniknews.com.tr/20220921/galata-ve-ataturk-kopruleri-gece-arac-trafigine-kapatilacak-1061475497.html
Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
İBB, Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacağını duyurdu. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T17:50+0300
2022-09-21T17:50+0300
2022-09-21T17:56+0300
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
türkiye
galata kulesi
atatürk
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Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), galata kulesi, atatürk
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), galata kulesi, atatürk
Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
17:50 21.09.2022 (güncellendi: 17:56 21.09.2022) Abone ol
İBB, Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacağını duyurdu.
Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.