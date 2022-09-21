https://sputniknews.com.tr/20220921/galata-ve-ataturk-kopruleri-gece-arac-trafigine-kapatilacak-1061475497.html

Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak

Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak

İBB, Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacağını duyurdu. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

türkiye

galata kulesi

atatürk

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Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

galata kulesi

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), galata kulesi, atatürk