https://sputniknews.com.tr/20220921/fransada-champs-elysees-caddesindeki-isikli-suslemeler-tasarruf-icin-erken-sondurulecek-1061467721.html

Fransa'da Champs Elysees Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek

Fransa'da Champs Elysees Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs Elysees Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürülecek. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T14:47+0300

2022-09-21T14:47+0300

2022-09-21T14:47+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

champs elysees

ışık

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Champs Elysees Caddesi Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki enerji tasarrufunda atılan adımlar anımsatılarak cadde için alınan kararlara değinildi. Açıklamada, 'ışıklı Noel süslemelerinin' bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı. Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi. Işıklı Noel süslemeleri, 20 Kasım 2022 ile 2 Ocak 2023 arası yakılacak. Ayrıca Komite'nin Champs Elysees Caddesi'ndeki butik, vitrin ve ekranların aydınlatmalarının saat 22.00-07.00 arası kapatılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın hemen yürürlüğe girdiği belirtildi.

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