Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/fransada-champs-elysees-caddesindeki-isikli-suslemeler-tasarruf-icin-erken-sondurulecek-1061467721.html
Fransa'da Champs Elysees Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek
Fransa'da Champs Elysees Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs Elysees Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürülecek. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T14:47+0300
2022-09-21T14:47+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
champs elysees
ışık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061467912_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_80aeb4bad46f59f79f10bf519ce39d89.jpg
Champs Elysees Caddesi Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki enerji tasarrufunda atılan adımlar anımsatılarak cadde için alınan kararlara değinildi. Açıklamada, 'ışıklı Noel süslemelerinin' bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı. Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi. Işıklı Noel süslemeleri, 20 Kasım 2022 ile 2 Ocak 2023 arası yakılacak. Ayrıca Komite'nin Champs Elysees Caddesi'ndeki butik, vitrin ve ekranların aydınlatmalarının saat 22.00-07.00 arası kapatılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın hemen yürürlüğe girdiği belirtildi.
fransa
champs elysees
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061467912_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e9c20ebde87d13e51fb6d370fb9c61d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, champs elysees, ışık
fransa, champs elysees, ışık

Fransa'da Champs Elysees Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek

14:47 21.09.2022
© AP Photo / Thibault CamusChamps Elysees
Champs Elysees - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Thibault Camus
Abone olTelegram
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs Elysees Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürülecek.
Champs Elysees Caddesi Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki enerji tasarrufunda atılan adımlar anımsatılarak cadde için alınan kararlara değinildi.
Açıklamada, 'ışıklı Noel süslemelerinin' bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı.
Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi. Işıklı Noel süslemeleri, 20 Kasım 2022 ile 2 Ocak 2023 arası yakılacak.
Ayrıca Komite'nin Champs Elysees Caddesi'ndeki butik, vitrin ve ekranların aydınlatmalarının saat 22.00-07.00 arası kapatılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın hemen yürürlüğe girdiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала