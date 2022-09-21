https://sputniknews.com.tr/20220921/fransada-champs-elysees-caddesindeki-isikli-suslemeler-tasarruf-icin-erken-sondurulecek-1061467721.html
Fransa'da Champs Elysees Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek
Fransa'da Champs Elysees Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs Elysees Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürülecek. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T14:47+0300
2022-09-21T14:47+0300
2022-09-21T14:47+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
champs elysees
ışık
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Champs Elysees Caddesi Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki enerji tasarrufunda atılan adımlar anımsatılarak cadde için alınan kararlara değinildi. Açıklamada, 'ışıklı Noel süslemelerinin' bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı. Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi. Işıklı Noel süslemeleri, 20 Kasım 2022 ile 2 Ocak 2023 arası yakılacak. Ayrıca Komite'nin Champs Elysees Caddesi'ndeki butik, vitrin ve ekranların aydınlatmalarının saat 22.00-07.00 arası kapatılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın hemen yürürlüğe girdiği belirtildi.
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fransa, champs elysees, ışık
fransa, champs elysees, ışık
Fransa'da Champs Elysees Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs Elysees Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürülecek.
Champs Elysees Caddesi Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki enerji tasarrufunda atılan adımlar anımsatılarak cadde için alınan kararlara değinildi.
Açıklamada, 'ışıklı Noel süslemelerinin' bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı.
Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi. Işıklı Noel süslemeleri, 20 Kasım 2022 ile 2 Ocak 2023 arası yakılacak.
Ayrıca Komite'nin Champs Elysees Caddesi'ndeki butik, vitrin ve ekranların aydınlatmalarının saat 22.00-07.00 arası kapatılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın hemen yürürlüğe girdiği belirtildi.