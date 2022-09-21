https://sputniknews.com.tr/20220921/fransa-ve-yunanistandan-egede-ortak-tatbikat-1061475594.html

Fransa ve Yunanistan'dan Ege'de ortak tatbikat

Fransa ve Yunanistan'dan Ege'de ortak tatbikat

Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T18:02+0300

2022-09-21T18:02+0300

2022-09-21T18:02+0300

savunma

fransa

yunanistan

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Yunan basınındaki habere göre, Fransa ve Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri, Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek.İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenmesi planlanan tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor.24 Eylül-1 Ekim'de düzenleneceği belirtilen tatbikatın ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Atina'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

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