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Federer, Laver Kupası'nda son maçına çiftlerde çıkacak
Federer, Laver Kupası'nda son maçına çiftlerde çıkacak
Emeklilik kararı alan İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, kariyerini noktalayacağı Laver Kupası'nda çiftler kategorisinde bir maça çıkacağını söyledi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T19:55+0300
2022-09-21T19:55+0300
spor
roger federer
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Basın toplantısı düzenleyen 41 yaşındaki tenisçi, İngiltere'nin başkenti Londra'nın 23-25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Laver Kupası'ndaki yol haritasını açıkladı.Dizindeki sakatlığın etkilerinin devam ettiğini vurgulayan Federer, "Dizimde ağrılarım var ve tekler kategorisinde maça çıkamam. Bu organizasyonu performansımla bozmak istemem, ama limitimi iyi biliyorum. Turnuvada, Avrupa Takımı'nın kaptanı Bjorn Borg'e cuma günü çiftler kategorisinde tek maça çıkmak istediğimi söyledim. O maçın ardından yerimi Matteo Berrettini alacak." diye konuştu.Çiftler maçında ezeli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal ile aynı tarafta kortu paylaşmak istediğini belirten Federer, "Bu maçta elimden geleni yapacağım. Oyunumla, kendime ve taraftarlara hoş vakit geçirtmeye çalışacağım. Benim için, önümüzdeki saatler farklı geçecek. Korta son kez çıkmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Son olarak geçen yıl düzenlenen Wimbledon'da çeyrek final maçında sakatlanan Federer, kalan süreçte dizinden üç kez ameliyat edilmesine rağmen kortlara dönememiş ve geçen hafta emeklilik kararı almıştı.
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roger federer
roger federer

Federer, Laver Kupası'nda son maçına çiftlerde çıkacak

19:55 21.09.2022
© Shahida JacobsRoger Federer, Izyan Ahmad
Roger Federer, Izyan Ahmad - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© Shahida Jacobs
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Emeklilik kararı alan İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, kariyerini noktalayacağı Laver Kupası'nda çiftler kategorisinde bir maça çıkacağını söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen 41 yaşındaki tenisçi, İngiltere'nin başkenti Londra'nın 23-25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Laver Kupası'ndaki yol haritasını açıkladı.
Dizindeki sakatlığın etkilerinin devam ettiğini vurgulayan Federer, "Dizimde ağrılarım var ve tekler kategorisinde maça çıkamam. Bu organizasyonu performansımla bozmak istemem, ama limitimi iyi biliyorum. Turnuvada, Avrupa Takımı'nın kaptanı Bjorn Borg'e cuma günü çiftler kategorisinde tek maça çıkmak istediğimi söyledim. O maçın ardından yerimi Matteo Berrettini alacak." diye konuştu.
Çiftler maçında ezeli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal ile aynı tarafta kortu paylaşmak istediğini belirten Federer, "Bu maçta elimden geleni yapacağım. Oyunumla, kendime ve taraftarlara hoş vakit geçirtmeye çalışacağım. Benim için, önümüzdeki saatler farklı geçecek. Korta son kez çıkmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Son olarak geçen yıl düzenlenen Wimbledon'da çeyrek final maçında sakatlanan Federer, kalan süreçte dizinden üç kez ameliyat edilmesine rağmen kortlara dönememiş ve geçen hafta emeklilik kararı almıştı.
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