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Emniyet Genel Müdürlüğü: Sırp organize suç örgütü liderini öldürenler yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Sırp organize suç örgütü liderini öldürenler yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Sırp Organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'i' öldürenler İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla yakalandığını duyurdu. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T21:42+0300
2022-09-21T21:44+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
sırp
jovan vukotiç
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Sırp Organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'i öldürenlerin İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla yakalandığı belirtildi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye’de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan’a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Sırbistan’da “SKALJARİ” isimli Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Jovan VUKOTİÇ, İstanbul Şişli’de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü sağ olarak kurtulmuştu.Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı.Bu çalışma sonrası saldırıyı, KAVAC isimi suç örgütü yöneticisi olan Radoje ZİVKOVİC isimli şahsın, ülkemizdeki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi.16.09.2022 günü yapılan operasyonla Radoje ZiVKOVİC ve Zdravko PERUNOVIC isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahıs gözaltına alındı.Şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi."
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emniyet genel müdürlüğü (egm), sırp, jovan vukotiç
emniyet genel müdürlüğü (egm), sırp, jovan vukotiç

Emniyet Genel Müdürlüğü: Sırp organize suç örgütü liderini öldürenler yakalandı

21:42 21.09.2022 (güncellendi: 21:44 21.09.2022)
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Sırp Organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'i' öldürenler İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
Sırp Organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'i öldürenlerin İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla yakalandığı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan’a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Sırbistan’da “SKALJARİ” isimli Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Jovan VUKOTİÇ, İstanbul Şişli’de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü sağ olarak kurtulmuştu.
Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı.
Bu çalışma sonrası saldırıyı, KAVAC isimi suç örgütü yöneticisi olan Radoje ZİVKOVİC isimli şahsın, ülkemizdeki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi.
16.09.2022 günü yapılan operasyonla Radoje ZiVKOVİC ve Zdravko PERUNOVIC isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahıs gözaltına alındı.
Şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi."
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