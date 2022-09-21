https://sputniknews.com.tr/20220921/eksi-sozluk-7-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-entrysini-sildi-kullanicinin-hesabini-kapatti-1061461025.html
Ekşi Sözlük'te '7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' entrysi yayınlandı, kullanıcı hesabı kapatıldı
Ekşi Sözlük'te '7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' entrysi yayınlandı, kullanıcı hesabı kapatıldı
Ekşi Sözlük’te bir kullanıcının, 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu yazması tartışma yarattı. Sözlük yönetimi, tepki çeken içeriği silerken... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T12:34+0300
2022-09-21T12:34+0300
2022-09-21T12:36+0300
türkiye
ekşi sözlük
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Ekşi Sözlük'te 'krneac ırkam' adlı kullanıcının ‘ekşi itiraf’ başlığına 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu yazması tepki çekti.Kullanıcılar, bu kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu. Şüpheli, gelen yorumlara ithafen, yurtdışında yaşadığını belirterek 'korkmuyorum, rahatım' ifadelerini kullandı. Sözlük yönetimi, kullanıcının hesabını kapattı, entry de silindi. Konuyla ilgili Cumhuriyet gazetesinden Sinem Nazlı Demir’in “Bu kullanıcı ile ilgili harekete geçtiniz mi?” sorusuna yanıt veren Ekşi Sözlük yönetimi, kullanıcının hesabının kapatıldığını içeriğin ise silindiğini belirtti.Verilen yanıtta, “Bu zihniyette bir profil ve içeriklerin Ekşi Sözlük'teki barındırılması mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.Ekşi Sözlük’te yapılan aramada, tepki çeken içeriğin kaldırıldığı ve yazarın hesabının silindiği görülüyor.
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ekşi sözlük, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
ekşi sözlük, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
Ekşi Sözlük'te '7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' entrysi yayınlandı, kullanıcı hesabı kapatıldı
12:34 21.09.2022 (güncellendi: 12:36 21.09.2022) Abone ol
Ekşi Sözlük’te bir kullanıcının, 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu yazması tartışma yarattı. Sözlük yönetimi, tepki çeken içeriği silerken, kullanıcının hesabını da kapattı.
Ekşi Sözlük'te 'krneac ırkam' adlı kullanıcının ‘ekşi itiraf’ başlığına 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu yazması tepki çekti.
Kullanıcılar, bu kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu. Şüpheli, gelen yorumlara ithafen, yurtdışında yaşadığını belirterek 'korkmuyorum, rahatım' ifadelerini kullandı. Sözlük yönetimi, kullanıcının hesabını kapattı, entry de silindi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet gazetesinden Sinem Nazlı Demir’in “Bu kullanıcı ile ilgili harekete geçtiniz mi?” sorusuna yanıt veren
Ekşi Sözlük yönetimi, kullanıcının hesabının kapatıldığını içeriğin ise silindiğini belirtti.
Verilen yanıtta, “Bu zihniyette bir profil ve içeriklerin Ekşi Sözlük'teki barındırılması mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.
Ekşi Sözlük’te yapılan aramada, tepki çeken içeriğin kaldırıldığı ve yazarın hesabının silindiği görülüyor.