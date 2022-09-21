https://sputniknews.com.tr/20220921/eksi-sozluk-7-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-entrysini-sildi-kullanicinin-hesabini-kapatti-1061461025.html

Ekşi Sözlük'te '7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' entrysi yayınlandı, kullanıcı hesabı kapatıldı

Ekşi Sözlük'te '7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' entrysi yayınlandı, kullanıcı hesabı kapatıldı

Ekşi Sözlük’te bir kullanıcının, 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu yazması tartışma yarattı. Sözlük yönetimi, tepki çeken içeriği silerken... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T12:34+0300

2022-09-21T12:34+0300

2022-09-21T12:36+0300

türkiye

ekşi sözlük

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Ekşi Sözlük'te 'krneac ırkam' adlı kullanıcının ‘ekşi itiraf’ başlığına 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu yazması tepki çekti.Kullanıcılar, bu kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu. Şüpheli, gelen yorumlara ithafen, yurtdışında yaşadığını belirterek 'korkmuyorum, rahatım' ifadelerini kullandı. Sözlük yönetimi, kullanıcının hesabını kapattı, entry de silindi. Konuyla ilgili Cumhuriyet gazetesinden Sinem Nazlı Demir’in “Bu kullanıcı ile ilgili harekete geçtiniz mi?” sorusuna yanıt veren Ekşi Sözlük yönetimi, kullanıcının hesabının kapatıldığını içeriğin ise silindiğini belirtti.Verilen yanıtta, “Bu zihniyette bir profil ve içeriklerin Ekşi Sözlük'teki barındırılması mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.Ekşi Sözlük’te yapılan aramada, tepki çeken içeriğin kaldırıldığı ve yazarın hesabının silindiği görülüyor.

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ekşi sözlük, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar