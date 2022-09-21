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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıkmadı
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıkmadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıkmadı, duruşma 11 Kasım'a ertelendi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T11:40+0300
2022-09-21T11:44+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
dava
mahkeme
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı.Dava 11 Kasım’a ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/imamoglunun-davasi-oncesi-toplanma-basin-aciklamasi-ve-gosteri-yuruyusu-yasagi-1061454235.html
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), dava, mahkeme
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), dava, mahkeme

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıkmadı

11:40 21.09.2022 (güncellendi: 11:44 21.09.2022)
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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Ayrıntılar geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıkmadı, duruşma 11 Kasım'a ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı.
Dava 11 Kasım’a ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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