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https://sputniknews.com.tr/20220921/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061452317.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.31 seviyelerinde başladı, euro ise 18.25 bandında seyrediyor. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T09:22+0300
2022-09-21T09:22+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Döviz piyasasında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.Bankalararası piyasada dolar/TL kritik karar öncesinde 18.31 civarında seyrediyor. Euro/TL 18.25 seviyesinden işlem görüyor.FED'den ne bekleniyor?Yatırımcılar, Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 81 olasılık verirken 100 baz puan bir artırıma yüzde 19 ihtimal veriyor.Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları Nisan 2020'den beri en düşük seviyeye yakın işlem görürken yatırımcılar Fed'in enflasyonla mücadele için büyük ölçekli bir faiz artırımına daha gideceğini tahmin ediyorlar.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.663.68 dolar ile yatay seyrediyor.İç piyasada gram altın 981 lira, çeyrek altın 1639 lira, cumhuriyet altını 6 bin 743 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061408952.html
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dolar ne kadar,eurone kadar,dolar fiyat,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,ons altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:22 21.09.2022
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Dolar güne 18.31 seviyelerinde başladı, euro ise 18.25 bandında seyrediyor.
Döviz piyasasında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.
Bankalararası piyasada dolar/TL kritik karar öncesinde 18.31 civarında seyrediyor. Euro/TL 18.25 seviyesinden işlem görüyor.

FED'den ne bekleniyor?

Yatırımcılar, Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 81 olasılık verirken 100 baz puan bir artırıma yüzde 19 ihtimal veriyor.
Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları Nisan 2020'den beri en düşük seviyeye yakın işlem görürken yatırımcılar Fed'in enflasyonla mücadele için büyük ölçekli bir faiz artırımına daha gideceğini tahmin ediyorlar.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.663.68 dolar ile yatay seyrediyor.

İç piyasada gram altın 981 lira, çeyrek altın 1639 lira, cumhuriyet altını 6 bin 743 liradan satılıyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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