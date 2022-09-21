https://sputniknews.com.tr/20220921/disisleri-bakanligi-tek-tarafli-referandum--girisimlerden-endise-duymaktayiz-1061485150.html
Dışişleri: Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bazı bölgelerinde referandum girişimlerinden endişeliyiz
Dışişleri: Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bazı bölgelerinde referandum girişimlerinden endişeliyiz
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T22:15+0300
2022-09-21T22:15+0300
2022-09-21T22:22+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna krizi
donetsk
lugansk
herson
zaporojye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için düzenlenecek referandumlara ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.Bu vesileyle 2014’te Kırım’ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz. "
türkiye
rusya
donetsk
lugansk
herson
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054800852_76:0:623:410_1920x0_80_0_0_625d92b2b93e57cdf3bacf852ab11bda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna krizi, donetsk, lugansk, herson, zaporojye
dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna krizi, donetsk, lugansk, herson, zaporojye
Dışişleri: Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bazı bölgelerinde referandum girişimlerinden endişeliyiz
22:15 21.09.2022 (güncellendi: 22:22 21.09.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" açıklaması yapıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için düzenlenecek referandumlara ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.
Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.
Bu vesileyle 2014’te Kırım’ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz. "