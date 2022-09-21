https://sputniknews.com.tr/20220921/disisleri-bakanligi-tek-tarafli-referandum--girisimlerden-endise-duymaktayiz-1061485150.html

Dışişleri: Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bazı bölgelerinde referandum girişimlerinden endişeliyiz

Dışişleri: Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bazı bölgelerinde referandum girişimlerinden endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T22:15+0300

2022-09-21T22:15+0300

2022-09-21T22:22+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

rusya

ukrayna krizi

donetsk

lugansk

herson

zaporojye

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için düzenlenecek referandumlara ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.Bu vesileyle 2014’te Kırım’ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz. "

türkiye

rusya

donetsk

lugansk

herson

zaporojye

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dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna krizi, donetsk, lugansk, herson, zaporojye