https://sputniknews.com.tr/20220921/darp-davasinda-futbolcu-ozer-hurmaciya-para-cezasi-esi-mihriban-hurmaciya-beraat-1061458071.html

Darp davasında futbolcu Özer Hurmacı'ya para cezası, eşi Mihriban Hurmacı'ya beraat

Darp davasında futbolcu Özer Hurmacı'ya para cezası, eşi Mihriban Hurmacı'ya beraat

Futbolcu Özer Hurmacı ve aralarındaki boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı aralarındaki ‘darp’ davasında karar çıktı. Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T12:07+0300

2022-09-21T12:07+0300

2022-09-21T12:11+0300

özer hurmacı

mihriban hurmacı

türkiye

darp

para cezası

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Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfredip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın ‘Eşe karşı basit yaralama’, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise ‘Eşe karşı basit yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.Üçüncü duruşma görüldüİstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celsede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu. Dava hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, tarafların karşılıklı tehdit ve hakaret suçlarında haklarında delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarını, birbirlerini darbettikleri gerekçesiyle de cezalandırılmalarını talep etti.Her iki taraf da beraat talep ettiMihriban Hurmacı'nın avukatı, "Sanık çocuklarının gözü önünde kasten yaralama, hakaret, tehdit suçlarını işlemiştir. Bu dosya kapsamı ile sabittir. Bu nedenle sanık Özer'in cezalandırılmasını ve müvekkilimin beraatını talep ederim" dedi. Özer Hurmacının avukatı ise müvekkillerinin beraatını, Mihriban Hurmacı'nın ise tüm suçlardan cezalandırılmasını talep etti.Özer Hurmacı'ya para cezasıMahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığını ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak Özer Hurmacı hakkında ‘Basit yaralama’ suçundan 10 bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı. Özer Hurmacı'nın duruşmadaki davranışları ve ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanması geri bırakılmazken, ‘Tehdit’ suçundan ise beraatına karar verildi.Mihriban Hurmacı'ya üç suçtan beraatMahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında ise suçun sabit olmaması nedeniyle ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Hakaret’ suçlarından beraatına karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220531/hurmaci-ciftine-karsilikli-yaralamadan-1-yil-6-ay-hapis-talebi-1056847975.html

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özer hurmacı, mihriban hurmacı, darp, para cezası