Türkiye
SON DAKİKA | Marmaris'te orman yangını
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220921/darp-davasinda-futbolcu-ozer-hurmaciya-para-cezasi-esi-mihriban-hurmaciya-beraat-1061458071.html
Darp davasında futbolcu Özer Hurmacı'ya para cezası, eşi Mihriban Hurmacı'ya beraat
Darp davasında futbolcu Özer Hurmacı'ya para cezası, eşi Mihriban Hurmacı'ya beraat
Futbolcu Özer Hurmacı ve aralarındaki boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı aralarındaki ‘darp’ davasında karar çıktı. Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T12:07+0300
2022-09-21T12:11+0300
özer hurmacı
mihriban hurmacı
türkiye
darp
para cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056847735_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_014c3ab0d6c85d403465b6595b12bde9.jpg
Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfredip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın ‘Eşe karşı basit yaralama’, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise ‘Eşe karşı basit yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.Üçüncü duruşma görüldüİstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celsede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu. Dava hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, tarafların karşılıklı tehdit ve hakaret suçlarında haklarında delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarını, birbirlerini darbettikleri gerekçesiyle de cezalandırılmalarını talep etti.Her iki taraf da beraat talep ettiMihriban Hurmacı'nın avukatı, "Sanık çocuklarının gözü önünde kasten yaralama, hakaret, tehdit suçlarını işlemiştir. Bu dosya kapsamı ile sabittir. Bu nedenle sanık Özer'in cezalandırılmasını ve müvekkilimin beraatını talep ederim" dedi. Özer Hurmacının avukatı ise müvekkillerinin beraatını, Mihriban Hurmacı'nın ise tüm suçlardan cezalandırılmasını talep etti.Özer Hurmacı'ya para cezasıMahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığını ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak Özer Hurmacı hakkında ‘Basit yaralama’ suçundan 10 bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı. Özer Hurmacı'nın duruşmadaki davranışları ve ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanması geri bırakılmazken, ‘Tehdit’ suçundan ise beraatına karar verildi.Mihriban Hurmacı'ya üç suçtan beraatMahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında ise suçun sabit olmaması nedeniyle ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Hakaret’ suçlarından beraatına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220531/hurmaci-ciftine-karsilikli-yaralamadan-1-yil-6-ay-hapis-talebi-1056847975.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056847735_171:0:718:410_1920x0_80_0_0_4df035f3e401f002cc993d5a73e85e91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özer hurmacı, mihriban hurmacı, darp, para cezası
özer hurmacı, mihriban hurmacı, darp, para cezası

Darp davasında futbolcu Özer Hurmacı'ya para cezası, eşi Mihriban Hurmacı'ya beraat

12:07 21.09.2022 (güncellendi: 12:11 21.09.2022)
© DHAMihriban Hurmacı-Özer Hurmacı
Mihriban Hurmacı-Özer Hurmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Futbolcu Özer Hurmacı ve aralarındaki boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı aralarındaki ‘darp’ davasında karar çıktı. Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığını dikkate alarak Özer Hurmacı'yı ‘Basit yaralama’ suçundan 10 bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı. Mihriban Hurmacı'nın ise beraatına karar verildi.
Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.
İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfredip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.
İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın ‘Eşe karşı basit yaralama’, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise ‘Eşe karşı basit yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Üçüncü duruşma görüldü

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celsede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu. Dava hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, tarafların karşılıklı tehdit ve hakaret suçlarında haklarında delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarını, birbirlerini darbettikleri gerekçesiyle de cezalandırılmalarını talep etti.

Her iki taraf da beraat talep etti

Mihriban Hurmacı'nın avukatı, "Sanık çocuklarının gözü önünde kasten yaralama, hakaret, tehdit suçlarını işlemiştir. Bu dosya kapsamı ile sabittir. Bu nedenle sanık Özer'in cezalandırılmasını ve müvekkilimin beraatını talep ederim" dedi. Özer Hurmacının avukatı ise müvekkillerinin beraatını, Mihriban Hurmacı'nın ise tüm suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Özer Hurmacı'ya para cezası

Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığını ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak Özer Hurmacı hakkında ‘Basit yaralama’ suçundan 10 bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı. Özer Hurmacı'nın duruşmadaki davranışları ve ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanması geri bırakılmazken, ‘Tehdit’ suçundan ise beraatına karar verildi.

Mihriban Hurmacı'ya üç suçtan beraat

Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında ise suçun sabit olmaması nedeniyle ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Hakaret’ suçlarından beraatına karar verildi.
Mihriban Hurmacı-Özer Hurmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
TÜRKİYE
Hurmacı çiftine karşılıklı 'yaralama'dan 1 yıl 6 ay hapis talebi
31 Mayıs, 14:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала