https://sputniknews.com.tr/20220921/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-cumhurbaskani-van-der-bellen-ile-gorustu-1061480404.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T19:39+0300

2022-09-21T19:39+0300

2022-09-21T19:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

alexander van der bellen

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Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.

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2022

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, alexander van der bellen