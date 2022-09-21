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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T19:39+0300
2022-09-21T19:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
alexander van der bellen
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Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.
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recep tayyip erdoğan, alexander van der bellen
recep tayyip erdoğan, alexander van der bellen

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü

19:39 21.09.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.
Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.
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