https://sputniknews.com.tr/20220921/cumartesi-anneleri-davasi-oncesi-polis-mudahalesi-alper-tas-gozaltinda-1061462819.html

Cumartesi Anneleri davası öncesi polis müdahalesi: Alper Taş gözaltında

Cumartesi Anneleri davası öncesi polis müdahalesi: Alper Taş gözaltında

Cumartesi Anneleri davası öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale etti. Sol Parti yöneticisi Alper Taş'ın da aralarında... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T13:00+0300

2022-09-21T13:00+0300

2022-09-21T13:00+0300

politika

cumartesi anneleri

sol parti

dava

gözaltı

alper taş

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Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 2018 yılındaki 700'üncü hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi'nde yapılmak istenen basın açıklaması kaymakamlık tarafından yasaklandı. Polis, adliye önündekileri abluka altına alarak müdahale etti.Müdahale sonrası SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı.Ne olmuştu?Tutuklu bulunmayan davada 25 Mart, 12 Temmuz ve 24 Kasım 2021 ve 23 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen dört duruşmada sanıkların beraat talepleri reddedilmişti.Cumartesi Anneleri, Twitter hesabında yaptığı açıklama ile duruşmaya katılım çağrısı yapmıştı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:“Gözaltında kaybedilenlerin aileleri ve hak savunucuları olarak, Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz barışçıl buluşmalarımız 700. haftasında keyfi bir biçimde ‘suç’ sayılarak yasaklandı ve ağır polis şiddetiyle gözaltına alındık. 700. hafta ve sonrasında maruz kaldığımız polis şiddeti ve barışçıl toplantı ve gösteri özgürlüğümüzün şiddet kullanılarak engellenmesi ile ilgili yaptığımız tüm suç duyuruları sonuçsuz bırakıldı. Bununla da kalmadı; aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 46 kişi hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldı. Davanın beşinci duruşması 21 Eylül 2022 tarihinde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Bu dava; sadece Cumartesi Anneleri’nin değil bütün toplumun barışçıl toplanma hakkını hedef alan bir davadır. ‘Anayasal bir hakkın kullanımı suç değildir!’ diyerek Çağlayan Adliyesi’nde olacağız. Sizi de sesimize ses katmaya çağırıyoruz.”Soylu 'Kandırmacanın son bulmasını istedik' demişti25 Ağustos 2018’de Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanan ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği 700’üncü buluşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık” ifadelerini kullanmıştı.

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cumartesi anneleri, sol parti, dava, gözaltı, alper taş