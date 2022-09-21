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Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı
Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı
Trabzon’un Sürmene ilçesinde, sürüsünü otlatan çoban uyuyakalınca başıboş kalan küçükbaşlar da indiği derede mahsur kaldı. Hayvanlar, kısa süre sonra çobanın... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T12:52+0300
2022-09-21T12:52+0300
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Sürmene'nin mezrasında sürüsünü otlatan çoban, uykuya daldı. Bu sırada Çarşı Mahallesi’nden geçen kara yoluna yönelen küçükbaş sürüsü ise başıboş kalınca indiği Manahoz Deresi’nde mahsur kaldı.Debisi az olan dere çevresindekiler, hayvanlara ot atarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de haber verildi. Ekipler, küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıp, küçükbaşları da dereden çıkarmak istedi.Çoban ise kısa sürede bölgeye gelip, görevlilere uyuyakaldığını söyledi. Çoban, dereden hayvanlarını çıkarıp, yoluna devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20220419/surucusu-uyuyakaldi-park-halindeki-arac-kresin-bahcesine-girdi-1055678061.html
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türkiye, trabzon, sürü, uyku, koyun
türkiye, trabzon, sürü, uyku, koyun

Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı

12:52 21.09.2022
© DHAÇoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı
Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© DHA
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Trabzon’un Sürmene ilçesinde, sürüsünü otlatan çoban uyuyakalınca başıboş kalan küçükbaşlar da indiği derede mahsur kaldı. Hayvanlar, kısa süre sonra çobanın gelmesiyle dereden çıkarıldı.
Sürmene'nin mezrasında sürüsünü otlatan çoban, uykuya daldı. Bu sırada Çarşı Mahallesi’nden geçen kara yoluna yönelen küçükbaş sürüsü ise başıboş kalınca indiği Manahoz Deresi’nde mahsur kaldı.
Debisi az olan dere çevresindekiler, hayvanlara ot atarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de haber verildi. Ekipler, küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıp, küçükbaşları da dereden çıkarmak istedi.
Çoban ise kısa sürede bölgeye gelip, görevlilere uyuyakaldığını söyledi. Çoban, dereden hayvanlarını çıkarıp, yoluna devam etti.
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