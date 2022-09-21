https://sputniknews.com.tr/20220921/coban-uyudu-suru-derede-mahsur-kaldi-1061462539.html

Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı

Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, sürüsünü otlatan çoban uyuyakalınca başıboş kalan küçükbaşlar da indiği derede mahsur kaldı. Hayvanlar, kısa süre sonra çobanın... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T12:52+0300

2022-09-21T12:52+0300

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Sürmene'nin mezrasında sürüsünü otlatan çoban, uykuya daldı. Bu sırada Çarşı Mahallesi’nden geçen kara yoluna yönelen küçükbaş sürüsü ise başıboş kalınca indiği Manahoz Deresi’nde mahsur kaldı.Debisi az olan dere çevresindekiler, hayvanlara ot atarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de haber verildi. Ekipler, küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıp, küçükbaşları da dereden çıkarmak istedi.Çoban ise kısa sürede bölgeye gelip, görevlilere uyuyakaldığını söyledi. Çoban, dereden hayvanlarını çıkarıp, yoluna devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20220419/surucusu-uyuyakaldi-park-halindeki-arac-kresin-bahcesine-girdi-1055678061.html

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