Çin, çevre gözlem uydusu Yünhay-1'i fırlattı
08:05 21.09.2022 (güncellendi: 08:08 21.09.2022)
© Sputnik / XinhuaÇin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-1" uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.
© Sputnik / Xinhua
Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-1" uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre, "Yunhay-1 03" uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.
feel yourself the shocking roar of the rocket.— Caoli 曹利 (@Cao_Li_CHN) September 21, 2022
The Yunhai-1 03 satellite was launched at 7:15 am (Beijing Time) today on a Long March -2D carrier rocket from the Jiuquan #Satellite Launch Center in Northwest China's Gobi Desert. pic.twitter.com/wcV6wvgHbc
Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, bilimsel araştırmalar ve afet önleme çalışmaları için kullanılacak.
Yunhay-1 uydularının ilki Kasım 2016'da, ikincisi ise Eylül 2019'da yörüngeye yollanmıştı.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 438'inci başarılı görev oldu.
As you can tell from SAST's mission patch, Yunhai-1-03 is an earth observation satellite of atmospheric, marine and space environment pic.twitter.com/hmilRhriYb— China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) September 20, 2022