Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220921/cin-cevre-gozlem-uydusu-yunhay-1i-firlatti-1061451425.html
Çin, çevre gözlem uydusu Yünhay-1'i fırlattı
Çin, çevre gözlem uydusu Yünhay-1'i fırlattı
Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-1" uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T08:05+0300
2022-09-21T08:08+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
uydu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061451280_0:0:3317:1866_1920x0_80_0_0_fda8289231aaa9c3eca0d8a87ae9357f.jpg
Xinhua ajansının haberine göre, "Yunhay-1 03" uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, bilimsel araştırmalar ve afet önleme çalışmaları için kullanılacak.Yunhay-1 uydularının ilki Kasım 2016'da, ikincisi ise Eylül 2019'da yörüngeye yollanmıştı.Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 438'inci başarılı görev oldu.
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061451280_415:0:2903:1866_1920x0_80_0_0_001a76d7ad7543329f2e0564a1363031.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, uydu
çin, çin halk cumhuriyeti, uydu

Çin, çevre gözlem uydusu Yünhay-1'i fırlattı

08:05 21.09.2022 (güncellendi: 08:08 21.09.2022)
© Sputnik / XinhuaÇin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-1" uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.
Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan Yünhay-1 uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Xinhua
Abone olTelegram
Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-1" uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre, "Yunhay-1 03" uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.
Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, bilimsel araştırmalar ve afet önleme çalışmaları için kullanılacak.
Yunhay-1 uydularının ilki Kasım 2016'da, ikincisi ise Eylül 2019'da yörüngeye yollanmıştı.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 438'inci başarılı görev oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала