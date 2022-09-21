Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220921/cin-aya-sicrayan-kesif-araci-yollayacak-1061484784.html
Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak
Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak
Çin'in, Ay'ın güney kutbunda keşif faaliyeti yürütmeyi amaçlayan Çang'ı 7 uzay görevine, yüzeyde sürekli iniş ve kalkışlar yapabilecek şekilde tasarlanan... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T22:01+0300
2022-09-21T22:03+0300
yaşam
çin
çin halk cumhuriyeti
ay
uzay aracı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055671947_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_25c30980ee5e2b092d62988699c3f071.jpg
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, keşif aracının, Ay kraterlerinin sürekli karanlıkta kalan bölgelerine inip tekrar geri çıkabilecek özellikte olması planlanıyor.Gazetenin, Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden (CNSA) edindiği bilgiye göre, türünün ilk örneği olacak araç, Ay yüzeyinde sürekli inip ve kalkarak yapacağı uçuşlarla tekerlekli yüzey araçlarına kıyasla çok daha geniş bir alanda keşif yapabilecek.Güneş enerjisiyle çalışabilen aracın, kraterlerin güneş gören yamaçlarında kendini şarj ettikten sonra karanlık bölgelere dalarak toprak incelemeleri yapması amaçlanıyor.Kraterlerinin karanlık bölgelerinde Ay'da insan yaşamını olanaklı su ve minerallerin buz formunda bulunabileceği öngörülüyor.Gazete, haberde, halen geliştirilmekte olan keşif aracının bir fotoğrafını yayımladı. Altı eklemli bacak üstünde duran altıgen prizma biçimli gövdesiyle bir örümceği andıran araçta, buz halindeki suyu, organik molekülleri ve hidrojen izotoplarını tespit edebilen analiz donanımları bulunacak.Ay keşif programıÇin, 2019'da 'Çang'ı 4' robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indirerek bunu başarabilen ilk ülke olmuştu. Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan 'Çang'ı 5' aracı ise 24 Kasım 2020'de uzaya fırlatılmış, topladığı 1.73 kilogram kaya ve toprak örnekleriyle 16 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.Çang'ı 4 ve Çang'ı 5 görevlerinin ardından, 2023-2024 yıllarında yeni numune toplamayı amaçlayan Çang'ı 6 ve 2026'da Çang'ı 7 keşif araçlarının Ay'a gönderilmesi planlanıyor.Çang'ı 7 görevinde, sıçrayan keşif aracının yanı sıra yörünge uydusu, iniş aracı, tekerlekli gezginci robotik araç ve iletim uydusunun olduğu 10'dan fazla araç ve donanım bulunacak. Araç ve donanımların en az 8 yıl faaliyet yürütmesi ve Ay'da bir araştırma üssünün inşası için gereken çalışmaları yapması hedefleniyor.Öte yandan 2030'da Ay'a insanlı uzay görevi gerçekleştirmek de Çin'in hedefleri arasında bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/cin-cevre-gozlem-uydusu-yunhay-1i-firlatti-1061451425.html
çin
çin halk cumhuriyeti
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055671947_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_5710713460761e181b9cae7fab15e9a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, ay, uzay aracı
çin, çin halk cumhuriyeti, ay, uzay aracı

Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak

22:01 21.09.2022 (güncellendi: 22:03 21.09.2022)
© AAÇin, uzay çalışmaları
Çin, uzay çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Çin'in, Ay'ın güney kutbunda keşif faaliyeti yürütmeyi amaçlayan Çang'ı 7 uzay görevine, yüzeyde sürekli iniş ve kalkışlar yapabilecek şekilde tasarlanan, 'sıçrayan' bir keşif aracı göndermeyi planladığı bildirildi.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, keşif aracının, Ay kraterlerinin sürekli karanlıkta kalan bölgelerine inip tekrar geri çıkabilecek özellikte olması planlanıyor.
Gazetenin, Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden (CNSA) edindiği bilgiye göre, türünün ilk örneği olacak araç, Ay yüzeyinde sürekli inip ve kalkarak yapacağı uçuşlarla tekerlekli yüzey araçlarına kıyasla çok daha geniş bir alanda keşif yapabilecek.
Güneş enerjisiyle çalışabilen aracın, kraterlerin güneş gören yamaçlarında kendini şarj ettikten sonra karanlık bölgelere dalarak toprak incelemeleri yapması amaçlanıyor.
Kraterlerinin karanlık bölgelerinde Ay'da insan yaşamını olanaklı su ve minerallerin buz formunda bulunabileceği öngörülüyor.
Gazete, haberde, halen geliştirilmekte olan keşif aracının bir fotoğrafını yayımladı. Altı eklemli bacak üstünde duran altıgen prizma biçimli gövdesiyle bir örümceği andıran araçta, buz halindeki suyu, organik molekülleri ve hidrojen izotoplarını tespit edebilen analiz donanımları bulunacak.

Ay keşif programı

Çin, 2019'da 'Çang'ı 4' robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indirerek bunu başarabilen ilk ülke olmuştu. Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan 'Çang'ı 5' aracı ise 24 Kasım 2020'de uzaya fırlatılmış, topladığı 1.73 kilogram kaya ve toprak örnekleriyle 16 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.
Çang'ı 4 ve Çang'ı 5 görevlerinin ardından, 2023-2024 yıllarında yeni numune toplamayı amaçlayan Çang'ı 6 ve 2026'da Çang'ı 7 keşif araçlarının Ay'a gönderilmesi planlanıyor.
Çang'ı 7 görevinde, sıçrayan keşif aracının yanı sıra yörünge uydusu, iniş aracı, tekerlekli gezginci robotik araç ve iletim uydusunun olduğu 10'dan fazla araç ve donanım bulunacak. Araç ve donanımların en az 8 yıl faaliyet yürütmesi ve Ay'da bir araştırma üssünün inşası için gereken çalışmaları yapması hedefleniyor.
Öte yandan 2030'da Ay'a insanlı uzay görevi gerçekleştirmek de Çin'in hedefleri arasında bulunuyor.
Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan Yünhay-1 uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
DÜNYA
Çin, çevre gözlem uydusu Yünhay-1'i fırlattı
08:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала