https://sputniknews.com.tr/20220921/bursada-is-yerine-palali-baskin-patron-ile-oglu-yaralandi-1061448311.html
Bursa'da iş yerine palalı baskın: Patron ile oğlu yaralandı
Bursa'da iş yerine palalı baskın: Patron ile oğlu yaralandı
Bursa İnegöl'de iddiaya göre maaşını alamadığı doğrama atölyesini arkadaşlarıyla birlikte basan bir kişi, patron ile oğlunu palayla yaraladı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T01:51+0300
2022-09-21T01:51+0300
2022-09-21T01:59+0300
türkiye
bursa
inegöl
maaş
atölye
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Bursa İnegöl'de, yaklaşık 1 aydır demir doğrama atölyesinde çalışan kimliği henüz belirsiz kişi, patronu Ahmad Ajjan El Hadid’den maaşını istedi.DHA'nın haberine göre patronundan olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 10 arkadaşını da yanına alarak tekrar doğrama atölyesine geldi.Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid’i yaraladı. Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba- oğul İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, şüphelilerin doğrama atölyesini bastığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doğrama atölyesinin kapısına gelen şüpheliler ile iş yerinde bulunanlar arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin elindeki palayı savurarak çevreye saldırdığı yer aldı.
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bursa, inegöl, maaş, atölye
bursa, inegöl, maaş, atölye
Bursa'da iş yerine palalı baskın: Patron ile oğlu yaralandı
01:51 21.09.2022 (güncellendi: 01:59 21.09.2022) Abone ol
Bursa İnegöl'de iddiaya göre maaşını alamadığı doğrama atölyesini arkadaşlarıyla birlikte basan bir kişi, patron ile oğlunu palayla yaraladı.
Bursa İnegöl'de, yaklaşık 1 aydır demir doğrama atölyesinde çalışan kimliği henüz belirsiz kişi, patronu Ahmad Ajjan El Hadid’den maaşını istedi.
DHA'nın haberine göre patronundan olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 10 arkadaşını da yanına alarak tekrar doğrama atölyesine geldi.
Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid’i yaraladı. Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba- oğul İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, şüphelilerin doğrama atölyesini bastığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; doğrama atölyesinin kapısına gelen şüpheliler ile iş yerinde bulunanlar arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin elindeki palayı savurarak çevreye saldırdığı yer aldı.