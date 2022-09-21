https://sputniknews.com.tr/20220921/bidenla-gorusmus-olmayi-diler-miydiniz-sorusuna-erdogandan-yanit-niye-o-biden-ben-de-erdogan-1061450785.html

'Biden'la görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt: Niye? O Biden, ben de Erdoğan

'Biden'la görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt: Niye? O Biden, ben de Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM toplantısının yapıldığı salonun çıkışında bir muhabirin "Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?" sorusuna, "Niye? O Biden, ben de... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T07:10+0300

2022-09-21T07:10+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

türkiye

abd

joe biden

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurul çıkışında koridorda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun ve Bakan Murat Kurum'la ilerlediği sırada Reuters muhabiri Hatice Pamuk’un soru isteğini geri çevirmedi.Selam vererek Pamuk’un yanına yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sor bakalım, ne soracaksın?" dedikten sonra Pamuk’un sorusunu dinledi. Önce "Biden'la görüşmüş olmayı diler miydiniz?" sorusuna "Yoo, niye?" cevabı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında gelen "Biden'la ayrı ikili görüşme yapmak ister misiz?" şeklindeki soruyu ise, "O Biden, ben de Erdoğan" diye yanıtlayarak gülüşmelere neden oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca "F-16 konusunda senatörlerle konuştunuz mu?" şeklindeki soruyu, "Olumlu konuşuyorlar, onaylayacaklar gibi görünüyor" diye yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, muhabirin sorularını dinledikten sonra salondan ayrıldı.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, abd, joe biden