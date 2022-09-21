https://sputniknews.com.tr/20220921/belcikada-magazalar-isiklari-kapatacak-isiyi-dusurecek-1061455717.html

Belçika'da mağazalar ışıkları kapatacak, ısıyı düşürecek

Belçika'da mağazalar ışıkları kapatacak, ısıyı düşürecek

Belçika'da mağazalar enerji tasarrufu için 1 Ekim'den itibaren vitrinlerdeki ışıkları kapatmaya ve sıcaklıkları düşürmeye karar verdi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T11:01+0300

2022-09-21T11:01+0300

2022-09-21T11:01+0300

avrupa'da enerji krizi

belçika

elektrik

mağaza

aydınlatma

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Belçika Ticari İşletmeler Federasyonu (Comeos), enerji krizi nedeniyle 'sorumlu ticaret' başlığı altında yeni tasarruf tedbirleri uygulanacağını açıkladı.Buna göre, 1 Ekim'den itibaren süpermarketler, giyim mağazaları, güzellik salonları, elektronik eşya mağazaları, yapı ve dekorasyon mağazaları, oyuncakçılar ve kitapçılar enerji tüketimlerini azaltacak.Ülkedeki binlerce mağaza ve dükkan, kapanma saatlerinden 1 saat sonra vitrin ışıklarını ve iç aydınlatmaları kapatacak.Mağazalar, içerideki sıcaklığı da 19 dereceyle sınırlandıracak.Ayrıca, ısı kaybı yaşanmaması için mağazaların girişleri kapalı tutulacak.Söz konusu tasarruf tedbirleri, ülkedeki restoran ve kafeleri kapsamayacak.Belçika hükümeti, kamu binalarında 19.00-06.00 saatlerinde aydınlatmaların kapatılması, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye ayarlanması kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/arastirma-belcikalilarin-yuzde-64u-enerji-faturalarini-odeme-konusunda-endiseli-1061436234.html

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