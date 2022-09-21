https://sputniknews.com.tr/20220921/belcikada-enflasyon-ve-hayat-pahaliligi-protesto-edildi-maasimi-putin-odemiyor-sorumlu-sizsiniz-1061469950.html

Belçika'da enflasyon ve hayat pahalılığı protesto edildi: 'Maaşımı Putin ödemiyor, sorumlu sizsiniz'

Belçika'da enflasyon ve hayat pahalılığı protesto edildi: 'Maaşımı Putin ödemiyor, sorumlu sizsiniz'

Belçika'da artan enerji fiyatları ve yükselen enflasyondan şikayetçi olan işçiler, sendikalarının önderliğinde başkent Brüksel'deki tarihi Kraliyet Tiyatrosu... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T15:16+0300

2022-09-21T15:16+0300

2022-09-21T15:16+0300

avrupa'da enerji krizi

belçika

brüksel

fatura

vladimir putin

hayat pahalılığı

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Belçika'da ülkenin önde gelen Sosyalist, Liberal ve Yeşiller sendikalarının yaptığı ortak çağrının ardından düzenlenen protestoya 10 binin üzerinde kişi katıldı. Son aylarda alım gücünün hızla düştüğü ülkede doğalgaz ve elektrik faturalarında yaşanan hızlı yükselişin ardından sendikalar hükümete tedbir çağrısında bulundu. Geçen hafta bir dizi tedbir açıklayan ve ortalama aile başı 200 euro'luk aylık enerji faturası desteğini içeren tedbirler sendikaları tatmin etmedi. Bunun üzerine protesto kararında ısrarcı kalan sendikalar, üyeleriyle birlikte Brüksel'den hükümete ve işverenlere ücretlerin artırılması çağrısı yaptı. Gösteride konuşan Liberal Sendika temsilcisi, hükümetin uygulamaları yüzünden krizden derinden etkilendiklerini bildirerek, "Geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yüksek enerji faturaları verdiğini gördüm. Von der Leyen'den alabildiği cevap ise 'Bu faturaları bana değil (Rusya lideri Vladimir) Putin'e verin' oldu. Benim maaşımı Putin ödemiyor, sorumlu sizsiniz" dedi. Gösteride konuşan Sosyalist Sendika temsilcisi ise hükümetin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek, "Faturaları ödemek istemiyor değiliz. Faturalarımızı ödeyemiyoruz, duyurmak istediğimiz bu. Evet, hükümet bazı tedbirler açıkladı. Bu tedbirler ihtiyaçlarımızın sadece yarısı. Kışı nasıl geçireceğiz? İki aylık çözümler istemiyoruz, kalıcı çözümler istiyoruz. Hükümetin yapacağı, gelirleri artırmaktır. Büyük enerji şirketlerinden vergi alınmalı. Shell, Eni, Total, Engie ve diğerleri. Bunların aşırı gelirleri oldu. Bunlar ortadan kaybolmadan bunlardan vergi alınmalıdır. Bankalar krizi olduğunda 48 saatte çözüm üretmişlerdi. Şimdi halk onlar kadar önemli değil mi? Enerji gibi stratejik bir sektör devlet tarafından kontrol edilmelidir" dedi.

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belçika, brüksel, fatura, vladimir putin, hayat pahalılığı