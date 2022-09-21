https://sputniknews.com.tr/20220921/bakan-koca-sehir-hastanesi-nedeniyle-ankara-onkoloji-hastanesinin-kapatilacagi-iddiasini-yalanladi-1061473025.html

Bakan Koca, şehir hastanesi nedeniyle Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddiasını yalanladı

Bakan Koca, şehir hastanesi nedeniyle Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T16:32+0300

2022-09-21T16:32+0300

2022-09-21T16:32+0300

türkiye

fahrettin koca

onkoloji

hastane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması üzerine Ankara’da 7 hastane kapatıldı. Şehir merkezindeki bu hastanelerin kapatılmasına yönelik tepkiler sürerken benzer bir sürecin bu ay sonunda açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle de yaşanacağı iddia edilmişti. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Hastanesi'nin kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı belirtilmişti. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti veriyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin koca, onkoloji, hastane