https://sputniknews.com.tr/20220921/bakan-koca-sehir-hastanesi-nedeniyle-ankara-onkoloji-hastanesinin-kapatilacagi-iddiasini-yalanladi-1061473025.html
Bakan Koca, şehir hastanesi nedeniyle Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddiasını yalanladı
Bakan Koca, şehir hastanesi nedeniyle Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddiasını yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T16:32+0300
2022-09-21T16:32+0300
2022-09-21T16:32+0300
türkiye
fahrettin koca
onkoloji
hastane
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Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması üzerine Ankara’da 7 hastane kapatıldı. Şehir merkezindeki bu hastanelerin kapatılmasına yönelik tepkiler sürerken benzer bir sürecin bu ay sonunda açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle de yaşanacağı iddia edilmişti. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Hastanesi'nin kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı belirtilmişti. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti veriyor.
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fahrettin koca, onkoloji, hastane
Bakan Koca, şehir hastanesi nedeniyle Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddiasını yalanladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması üzerine Ankara’da 7 hastane kapatıldı. Şehir merkezindeki bu hastanelerin kapatılmasına yönelik tepkiler sürerken benzer bir sürecin bu ay sonunda açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle de yaşanacağı iddia edilmişti. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Hastanesi'nin kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı belirtilmişti.
Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti veriyor.