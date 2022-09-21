https://sputniknews.com.tr/20220921/ayvalik-aciklarinda-51-gocmen-kurtarildi-1061448852.html

Ayvalık açıklarında 51 göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 51 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 yasadışı göçmen kurtarıldı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ayvalık

balıkesir

yunanistan

göçmen

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Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen ve lastik botları patlatılan 51 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Cunda Adası’na getirildi.Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

türkiye

ayvalık

balıkesir

yunanistan

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ayvalık, balıkesir, yunanistan, göçmen