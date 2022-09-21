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https://sputniknews.com.tr/20220921/ayvalik-aciklarinda-51-gocmen-kurtarildi-1061448852.html
Ayvalık açıklarında 51 göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 51 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 yasadışı göçmen kurtarıldı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ayvalık
balıkesir
yunanistan
göçmen
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Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen ve lastik botları patlatılan 51 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Cunda Adası’na getirildi.Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
türkiye
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ayvalık, balıkesir, yunanistan, göçmen
ayvalık, balıkesir, yunanistan, göçmen

Ayvalık açıklarında 51 göçmen kurtarıldı

02:20 21.09.2022 (güncellendi: 02:23 21.09.2022)
© AABalıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 yasadışı göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen ve lastik botları patlatılan 51 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Cunda Adası’na getirildi.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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