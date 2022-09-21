https://sputniknews.com.tr/20220921/avustralyanin-tazmanya-eyaletinde-yaklasik-230-balina-karaya-vurdu-1061460685.html

Avustralya'da yaklaşık 230 balina karaya vurdu

Avustralya'da yaklaşık 230 balina karaya vurdu

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T12:25+0300

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yaşam

avustralya

balina

tazmanya

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Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanından yapılan açıklamada, Ocean Beach'te karaya vuran 230 balinanın pilot balinalar olduğu ve yarısının hala hayatta olduğunun tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, Deniz Koruma Programı'ndan bir ekibin balinaları kurtarma çalışmaları için bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi.Bölge halkından balinalara müdahale edilmemesi istenen açıklamada, "Balinalar, ölmüş olsalar bile korunan bir türdür ve müdahale etmek suçtur." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) dün 14 genç kaşalot balinası karaya vurmuştu.

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